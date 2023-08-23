Футболистка сборной Испании сделала заявление после поцелуя Рубиалеса

Футболистка женской сборной Испании Хенни Эрмосо выступила с заявлением по делу главы Федерации футбола страны .

Мой профсоюз FUTPRO в координации с моим агентством TMJ заботится о защите моих интересов. Мы твёрдо осуждаем поведение, унижающее достоинство женщин.

От нашей ассоциации мы просим Королевскую федерацию футбола Испании внедрить необходимые протоколы, обеспечить права наших игроков и принять эффективные меры. Очень важно, чтобы наша национальная сборная, действующий чемпион мира, всегда была представлена фигурами, которые провозглашают ценности равенства и уважения во всех сферах. Необходимо продолжать продвигаться вперёд в борьбе за равенство, борьбе, которую наши игроки-женщины решительно вели и которая привела нас к тому положению, в котором мы находимся сегодня.