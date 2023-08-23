Футболистка сборной Испании сделала заявление после поцелуя Рубиалеса

Футболистка женской сборной Испании Хенни Эрмосо выступила с заявлением по делу главы Федерации футбола страны Луиса Рубиалеса.
Мой профсоюз FUTPRO в координации с моим агентством TMJ заботится о защите моих интересов. Мы твёрдо осуждаем поведение, унижающее достоинство женщин.
От нашей ассоциации мы просим Королевскую федерацию футбола Испании внедрить необходимые протоколы, обеспечить права наших игроков и принять эффективные меры. Очень важно, чтобы наша национальная сборная, действующий чемпион мира, всегда была представлена фигурами, которые провозглашают ценности равенства и уважения во всех сферах. Необходимо продолжать продвигаться вперёд в борьбе за равенство, борьбе, которую наши игроки-женщины решительно вели и которая привела нас к тому положению, в котором мы находимся сегодня.
Посмотри на девушку,она не красивая и не будет ни у кого искушения ее целовать,он поцеловал от радости или она его девушка давно,для интима.
Посмотри на девушку,она не красивая и не будет ни у кого искушения ее целовать,он поцеловал от радости или она его девушка давно,для интима.
Посмотрел видео поцелуя,поцеловал мигом от радости победы,в сравнении с этими оргиями это обсолютно ничего.
Посмотрел видео поцелуя,поцеловал мигом от радости победы,в сравнении с этими оргиями это обсолютно ничего.
Hа скамейке в парке сидит "тургеневская" девушка,
с упоением читает томик Бунина. Из кустов вываливает грязный,
вонючий бомж (Б). Подсаживается к ней на скамейку. Достает из
кустов початую бутылку портвейна.
Б: Девушка, выпить хотите?
Она в ужасе отказывается.
Чрез некоторое время Б достает огрызок яблока из кармана.
Б: А закусить не хотите?
Она опять отказывается.
Б: Hу, я так понимаю, о миньете не может быть и речи.
Hа скамейке в парке сидит "тургеневская" девушка,
с упоением читает томик Бунина. Из кустов вываливает грязный,
вонючий бомж (Б). Подсаживается к ней на скамейку. Достает из
кустов початую бутылку портвейна.
Б: Девушка, выпить хотите?
Она в ужасе отказывается.
Чрез некоторое время Б достает огрызок яблока из кармана.
Б: А закусить не хотите?
Она опять отказывается.
Б: Hу, я так понимаю, о миньете не может быть и речи.
ни одного живого слова
ни одного живого слова
На видео она не выглядела униженно и даже отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.
Да собственно понятно было сразу, что поцелуй стал катализатором к крупномасштабной операции по его свержению. Просто враги ждали повод, а тут Рубалес сделал такой подарище своим врагам.
На видео она не выглядела униженно и даже отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.
Да собственно понятно было сразу, что поцелуй стал катализатором к крупномасштабной операции по его свержению. Просто враги ждали повод, а тут Рубалес сделал такой подарище своим врагам.
Пусть тебя больше никто не поцелует
Пусть тебя больше никто не поцелует