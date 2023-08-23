Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Футболистка сборной Испании сделала заявление после поцелуя Рубиалеса

вчера, 23:29

Футболистка женской сборной Испании Хенни Эрмосо выступила с заявлением по делу главы Федерации футбола страны Луиса Рубиалеса.

Мой профсоюз FUTPRO в координации с моим агентством TMJ заботится о защите моих интересов. Мы твёрдо осуждаем поведение, унижающее достоинство женщин.

От нашей ассоциации мы просим Королевскую федерацию футбола Испании внедрить необходимые протоколы, обеспечить права наших игроков и принять эффективные меры. Очень важно, чтобы наша национальная сборная, действующий чемпион мира, всегда была представлена фигурами, которые провозглашают ценности равенства и уважения во всех сферах. Необходимо продолжать продвигаться вперёд в борьбе за равенство, борьбе, которую наши игроки-женщины решительно вели и которая привела нас к тому положению, в котором мы находимся сегодня.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сила осуждения. МЮ отказался от Гринвуда
Сегодня, 11:25Сергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии9
СлухиУ Бензема и главного тренера «Аль-Иттихада» напряжённые отношения
Вчера, 21:10
Испанская футбольная федерация рассмотрит дело главы организации
Вчера, 00:39
Глава испанской федерации извинился за то, что поцеловал футболистку
21 августа
Глава испанского футбола на финале женского ЧМ угодил в ещё один скандал
21 августа Фото
КДК не будет рассматривать оскорбительные слова Дзюбы в адрес комментатора
21 августа
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
сегодня в 14:03
Если хотят равенство,тогда мужик может в разборках вызвать один на один женщину,как мужчину,вот это равенство
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:45
При встрече с девушкой ты целуешь ее с ее разрешения,наверно нет.
Посмотри на девушку,она не красивая и не будет ни у кого искушения ее целовать,он поцеловал от радости или она его девушка давно,для интима.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:42
Друг знакомого устроился охранником в ночной клуб в Испании,он был в шоке,когда в пол ночь нчсались сексуальные оргии,участвовали все, а тут поцелуй и такой шум.Лицемеры поганные.
Посмотрел видео поцелуя,поцеловал мигом от радости победы,в сравнении с этими оргиями это обсолютно ничего.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 11:10
А причем тут равенства, неравенства? Развели, блин, математику. Если бы баба мужика поцеловала - это тоже неравенство, или это другое?
9j36web9y5a5
9j36web9y5a5
сегодня в 09:40, ред.
На месте лысого я бы ответил последней фразой приведённого ниже старого анекдота:
Hа скамейке в парке сидит "тургеневская" девушка,
с упоением читает томик Бунина. Из кустов вываливает грязный,
вонючий бомж (Б). Подсаживается к ней на скамейку. Достает из
кустов початую бутылку портвейна.
Б: Девушка, выпить хотите?
Она в ужасе отказывается.
Чрез некоторое время Б достает огрызок яблока из кармана.
Б: А закусить не хотите?
Она опять отказывается.
Б: Hу, я так понимаю, о миньете не может быть и речи.
Viollator
Viollator
сегодня в 09:37
На пиаре хочет поднять бабла,
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:06
Чего-то слишком много вони из-за одного поцелуя, надо было лысому сразу вилочку ей делать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:05
Она сама поняла что сказала?
zdeniss
zdeniss ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 08:52
Что написали - то и прочитала.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:42
Нет бы сказала, что ей понравилось и она ждала продолжения)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:40
Последние испанские бубенцы, как серпом).
ДСА
ДСА
сегодня в 06:37
Чего хотела сказать? Непонятно. Одни общие фразы.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 05:43
А конкретно по случаю видать ей понравилось .. Ну, бабы ...
jst83ab5e7eb
jst83ab5e7eb
сегодня в 05:36
Раздули из мухи слона в этом случае,больное общество
112910415
112910415
сегодня в 05:19
прочла готовый бюрократический текст,
ни одного живого слова
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 03:47
Какие интересные новости. Фиминизм процветает.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:31
Во как получается Дженнифер Эрмосо унизили, но вот вопрос когда она это поняла или точнее когда ей объяснили, что надо сделать из себя жертву во имя...
На видео она не выглядела униженно и даже отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.
Да собственно понятно было сразу, что поцелуй стал катализатором к крупномасштабной операции по его свержению. Просто враги ждали повод, а тут Рубалес сделал такой подарище своим врагам.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
Судя по слогу заявление написано явно не самой футболисткой, а каким то чинушой из этой самой федерации. Хенни его просто озвучила. А другого выхода у нее, наверное, не было.
9e4gzpmcezjt
9e4gzpmcezjt
сегодня в 02:56
Значит плохо лысый целовацца умеет
Capral
Capral
сегодня в 01:04
Сенатов, может хватит уже со своей политикой?! Одно дело, когда это в тему, другое, когда тулишь её везде- где надо и не надо. Какое отношение имеет ЛДПР к этому происшествию?!
youtomee
youtomee ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:19
человек, который опередил свое время)
Tex
Tex ответ Nottrow (раскрыть)
сегодня в 00:02
Точно подмечено... Женя подтвердит
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:45
Что за бред...
Пусть тебя больше никто не поцелует
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:42
Чем он унизил эту женщину?
Nottrow
Nottrow
вчера в 23:37
Совсем с ума плосходили, пичего человеческого не осталось.
протон
протон
вчера в 23:34
Одобрять поступок Рубиалеса было бы глупостью, целовать в губы девушку без спроса очень дурной тон, механизм запущен якорь кинут. он будет на днях уволен вот мой прогноз.
протон
протон
вчера в 23:30
Судя современной повестке Брежнев был бы с отрывом Человек года и иконой для всех ЛГБТ активистов из за своей манеры здороваться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 