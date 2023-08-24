Сила осуждения. МЮ отказался от Гринвуда

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сегодня, 11:25

Хотя уголовное преследование игрока прекратили.

Время Мэйсона Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» подошло к концу. Точку поставило официальное заявление клуба, которое поставило точку в скандальной истории вокруг форварда. Все началось в январе 2022 года, когда было начато расследование по делу о применении насилия со стороны футболиста по отношению к девушке. Параллельно официальному расследованию клуб вел свое собственное.

Внутреннее расследование свелось к вопросу о том, были ли у клуба основания расторгнуть контракт. Процесс длился шесть месяцев, сопровождался негативной реакцией общественности, но с учетом результатов официального расследования ответом было «нет, у клуба нет таких оснований». Ведь обвинения с Гринвуда сняли, девушка отозвала заявление, и официальные власти разрешили ему вернуться в футбол.

В таком случае возник другой вопрос. Может ли МЮ разрешить Гринвуду возобновить карьеру? Чтобы сформулировать позицию, клубу потребовалась примерно неделя после окончания расследования. И ответом тоже стало «нет». В результате 21-летний форвард, который был отстранен от тренировок и матчей на 18 месяцев, теперь покинет клуб либо окончательно, либо пока на правах аренды.

Источники сообщают, что к Гринвуду есть интерес со стороны других клубов, поэтому МЮ постарается до закрытия трансферного окна договориться о его продаже. Если же этого сделать не получится, то стороны проведут переговоры о расторжении контракта, который истекает в 2025 году. Но получается немного парадоксальная ситуация. Клуб считает Гринвуда невиновным в насилии, как и официальное обвинение, однако и не дает ему шанса сыграть снова.

Старт расследования

В МЮ посчитали себя обязанными провести внутреннее расследование, которое началось в феврале 2023 года. Уже после того, как прокуратура объявила, что уголовное преследование Гринвуда прекращено. Это решение прокурорская служба обосновала появлением новых материалов и отзывом ряда показаний, без чего обвинительный приговор невозможен.

И это немного отличается от того, что сказал по итогу дела сам Гринвуд. Он заявил, что с него сняты обвинения. Но это не то же самое, что говорится в позиции прокуратуры. Было прекращено уголовное производство. Внутреннее расследование «Юнайтед», возглавляемое главным юристом клуба Патриком Стюартом, не связано какими-то уголовными процедурами. Оно сосредотачивалось на первоначальных обстоятельствах ареста Гринвуда, произведенного в начале 2022 года после появления в интернете соответствующих аудио- и видеозаписей.

В «Манчестере» признают, что их расследование не может быть полноценным, поскольку не имелось доступа ко всем материалам дела, собранным прокуратурой. Кроме того, клуб полагался в основном на сотрудничество сторон. Источники сообщают, что сама предполагаемая жертва в расследовании не участвовала, но это делала ее мать. Клуб принял во внимание, что в итоге заявление было отозвано.

Также комиссия признала, что сам Гринвуд пошел навстречу, сотрудничал со следствием. Например, он передал код доступа к своему телефону, были даны объяснения по поводу появившихся в интернете материалов. МЮ подчеркнул, что если бы его комиссия признала Гринвуда виновным, то контракт с ним был бы просто расторгнут сразу и без сомнений. А при нынешнем исходе это невозможно.

Сомнения

Некоторые источники сообщают, что Эрик тен Хаг хотел чисто по спортивным соображениям вернуть Гринвуда в команду. Но согласился с тем, что окончательное решение должно быть принято с учетом всех факторов. Говорят, что самого тен Хага уведомили о решении лишь за сутки до его публикации. Принимал его гендиректор Ричард Арнолд. Хотя еще в начале августа позиция руководства, скорее, была такой, чтобы вернуть нападающего, который в систему клуба входит с семи лет.

Не стоит забывать, что речь идет не о заурядном футболисте из системы МЮ . Он дебютировал за основную команду в 17 лет, и ни один другой игрок не забил мячей за «Юнайтед» в подростковом возрасте. В 2020-м и 2021 годах он был признан одним из лучших молодых футболистов мира. При этом даже на пике выступлений на поле поведение Гринвуда за его пределами выглядело сомнительным. После дебюта в сборной Англии в матче с Исландией в 2020 году он был исключен из состава вместе с полузащитником «Манчестер Сити» Филом Фоденом за нарушения коронавирусных ограничений.

Так что он мог бы усилить нынешний МЮ . И в клубе были сильны позиции тех, кто считал, что «чистого» Гринвуда можно вернуть. Но ситуация развивалась и кардинально менялась буквально в течение недели. Руководство клуба учитывало репутационные риски и изучало аналогичные примеры, как из мира спорта, так и из шоу-бизнеса. Когда даже люди, с которых были сняты обвинения, вызывали негативную реакцию у публики.

В клубе отрицают, что в какой-то момент решили вернуть игрока, а потом передумали под внешним давлением. Хотя тот же Арнолд пишет, что рассматривались разные варианты, а его личная позиция менялась по мере развития истории. «Манчестер» планировал сделать заявление еще до первой игры сезона. Но отложил это, поскольку решил проконсультироваться с рядом заинтересованных сторон, среди которых оказались болельщики, спонсоры, женская команда МЮ .

Когда стало понятно, что публикация позиции задерживается, в клубе некоторые сотрудники стали более явно выражать беспокойство по поводу возможного возвращения Гринвуда, давая этому негативную оценку. Кто-то даже признавал, что ему, возможно, придется уйти в случае возвращения футболиста. Некоторые политики и публичные деятели открыто осуждали вероятное возвращение игрока. Дошло до того, что группа болельщиков МЮ устроила акцию протеста.

Поэтому можно предположить, что итоговое решение клуба продиктовано не столько этическими соображениями, а нежеланием создавать разногласия вокруг фигуры футболиста и клуба. В заявлении об этом МЮ признает, что возвращение Гринвуда создало бы проблемы и отвлекло бы внимание от решения спортивных задач. При этом даже само упоминание в заявлении того, что Гринвуд невиновен, вызвало негативную реакцию части публики.

«Правильное решение, ужасное заявление, — сказала известная телеведущая Рэйчел Райли. – О виновности и невиновности могут утверждать только обученные квалифицированные профильные эксперты. Это выходит за рамки того, какую задачу перед собой поставил МЮ ».