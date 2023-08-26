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Рефери в Австралии спас жизнь игроку, которым интересуется «Бавария»

вчера, 15:52

Рефери Кристиан Вердиккио спас жизнь нападающему «Аделаиды Юнайтед» Нестору Иракунде.

Форвард неудачно приземлился на газон, ударившись головой. Это произошло за несколько секунд до окончания матча с «Кэмпбелтаун Сити». Арбитр, который также является врачом и экспертом по кардиореабилитации, быстро среагировал и оказал первую помощь пострадавшему. Футболист начал задыхаться, судья перевернул его на бок и смог в итоге вытащить у форварда запавший язык. Игрок находился в сознании, но был неподвижен в течение трёх минут, после чего покинул поле. Уже в субботу он приступил к тренировкам.

Весной появлялась информация о том, что Иракунда перейдёт в «Баварию».

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:10
Теперь ждём разбирательств по поводу того, что судья домогался игрока, пока тот был без сознания - это серьезнее, чем какой-то поцелуй.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:53
Всем арбитрам срочно пройти медицинское обучение.
Гость
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