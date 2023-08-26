Рефери в Австралии спас жизнь игроку, которым интересуется «Бавария»

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вчера, 15:52

Рефери Кристиан Вердиккио спас жизнь нападающему «Аделаиды Юнайтед» .

Форвард неудачно приземлился на газон, ударившись головой. Это произошло за несколько секунд до окончания матча с «Кэмпбелтаун Сити». Арбитр, который также является врачом и экспертом по кардиореабилитации, быстро среагировал и оказал первую помощь пострадавшему. Футболист начал задыхаться, судья перевернул его на бок и смог в итоге вытащить у форварда запавший язык. Игрок находился в сознании, но был неподвижен в течение трёх минут, после чего покинул поле. Уже в субботу он приступил к тренировкам.

Весной появлялась информация о том, что Иракунда перейдёт в «Баварию».