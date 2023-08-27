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«Пари НН» планирует в ближайшие сезоны выйти на самоокупаемость

вчера, 12:17

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб планирует выйти на самоокупаемость.

Клуб должен быть самоокупаем, даже приносит прибыль. Всё для этого есть. Мы должны сначала добиться психологической планки, когда бренд «Пари НН» будет узнаваем среди населения, когда взаимодействие с какими-то партнёрами будет приносить максимальное содействие и поддержку. Передо мной стоит задача ввести клуб на самоокупаемость. Мы проводим серию встреч с потенциальными партнёрами. В частности, чартерный партнёр.

Мы готовимся к совету директоров, который пройдёт осенью. Там мы представим программу с тремя вариантами исполнения. Будет оптимистический вариант, в котором клуб станет самоокупаемый в следующем году. Будет нейтральный вариант, но сроки сдвигаются. Про пессимистический вариант говорить не буду. Но его надо тоже иметь. Случаются события из разряда «чёрного лебедя», когда вмешивается внешний фактор.

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НН
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:30
Сейчас роднина с журовой ещё введут какой-нибудь налог для футбольных клубов за право мячик пинать, и все ваши мечты, итак практически нереальные, улетят в трубу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:53
«Пари НН» планирует в ближайшие сезоны выйти на самоокупаемость .
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:34
«Пари НН» планирует в ближайшие сезоны выйти на самоокупаемость .

Заходи не бойся, выходи не плачь 😢 !!!))
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 12:55
В какую стпану они собрались переезжать?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:21
Планы грандиозные , но с таким спонсором вполне осуществимые.
izrafel
izrafel
вчера в 12:18
Дай Бог чтобы все в Нижнем получилось.... хороший клуб достоин этого.
Гость
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