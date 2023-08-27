«Пари НН» планирует в ближайшие сезоны выйти на самоокупаемость .

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб планирует выйти на самоокупаемость.

Клуб должен быть самоокупаем, даже приносит прибыль. Всё для этого есть. Мы должны сначала добиться психологической планки, когда бренд «Пари НН» будет узнаваем среди населения, когда взаимодействие с какими-то партнёрами будет приносить максимальное содействие и поддержку. Передо мной стоит задача ввести клуб на самоокупаемость. Мы проводим серию встреч с потенциальными партнёрами. В частности, чартерный партнёр.

Мы готовимся к совету директоров, который пройдёт осенью. Там мы представим программу с тремя вариантами исполнения. Будет оптимистический вариант, в котором клуб станет самоокупаемый в следующем году. Будет нейтральный вариант, но сроки сдвигаются. Про пессимистический вариант говорить не буду. Но его надо тоже иметь. Случаются события из разряда «чёрного лебедя», когда вмешивается внешний фактор.