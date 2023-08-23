Саудовским клубам стоит запретить трансферы. Европейские команды стали участниками странных схем

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сегодня, 19:16

Футболистов переоценивают в два раза.

Никто вменяемый не отдал бы 90 млн евро за Неймара

Когда два клуба устраивают аукцион, то за игрока платят рекордные деньги. Это безумный, но рынок. А саудовские шейхи переоценивают футболистов, которые могли им достаться дешевле. Странный момент. Неймар половину сезона не играет, а за него отвалили 90 млн евро. У вингера снова травма, дебют в «Аль-Хиляле» откладывается. «Один из лучших игроков мира», как его именуют саудовцы, не был нужен европейским грандам.

За 31-летнего форварда с рыночной стоимостью 60 млн евро никто не отдал бы ПСЖ в полтора раза больше. Клуб из Парижа получит прибыль, которая исключалась при адекватном переходе. Теперь говорят, что за одногодка Неймара по фамилии Салах в Саудовской Аравии готовы отстегнуть 90 млн евро. Шейхи забрали Фирмино свободным агентом, а теперь убеждают Клоппа попрощаться с Мохамедом с наваром.

Салах невероятный игрок, но в нормальном мире на стоимость влияет возраст. Ему за тридцать, оценка в районе 65 млн евро. Но даже эти деньги не каждый клуб в Европе заплатит. И потому, что почти у всех грандов долги, и по причине нежелания Салаха менять команду. Вот только если игроку выдадут дикие 180 млн евро, а Клоппу предложат большую компенсацию за ветерана, то Мо отправится к Фабиньо и Хендерсону.

Малком и Отавиу – яркие примеры неадекватных переплат

Никто в Европе не отдал бы за Малкома 60 млн евро. В ПСЖ зимой предлагали аренду без права гарантированного выкупа. Даже 30 млн евро выручить в условиях изоляции РПЛ было крайне сложно. Молодой Захарян уехал в Испанию за 12,5 млн евро. Шейхи залили «Зенит» деньгами, повторение китайского фокуса с Витселем и Халком. Теперь у Семака есть бюджет на трансферы, которого нет у конкурентов в РПЛ .

Похожий фокус провернул вчера «Порту». Конкуренты «Бенфики» отдали атакующего хавбека Отавиу в «Аль-Наср» к Роналду и Мане за 60 млн евро. Футболист давно играл в Португалии, его подписали за 2,5 млн евро. Стоимость подросла, оценивалась в районе 35 миллионов, но 60 миллионов с потолка. Явная переплата именно для Саудовской Аравии. И это ненормально, ведь открывает путь к махинациям.

Откуда знаем, что «Челси» не заводит в клуб деньги владельцев, пользуясь сделками американцев с саудовцами? Понятно, что суммы не кажутся невероятными, за Кулибали и Менди переплатили где-то 12 млн евро, а Канте ушел свободным агентом. Вот только совладелец «Челси» Боэли понял, что есть еще одна лазейка. Сейчас Лукаку тренируется с молодежной командой лондонцев и не общался с Почеттино.

Если шейхи убедят Лукаку взять деньги, то англичане запросят за трансфер 90 миллионов, хотя тридцатилетний форвард стоит вдвое меньше. Подобных историй будет много. Хавбека Невеша оценивают в 40, а шейхи заплатили «Вулвз» 55 млн евро. Форварда Митровича из «Фулхэма» рынок оценивает в 28 млн евро, а лондонский клуб заработал 53 миллиона евро. Сумма неадекватная, серб не настолько ценный.

Даже странно, что «Лацио» не получил за Милинковича-Савича 100 млн евро, о которых мечтал Лотито. Значительная часть трансферов в Саудовскую Аравию по завышенным суммам. Да и зарплаты тоже неадекватные, многие согласились бы на меньшие деньги. Также никто не знает, какие комиссионные агентов. Друг Роналду Регуфе, который осуществил трансфер Криштиану в «Аль-Наср», получил 30 млн евро.

И без шейхов понятно, что трансферный рынок болен

Изучим всего один пример, чтобы понять всю абсурдность ситуации. Португалец Жоау Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» за 127 млн евро. Откуда взялась эта сумма? А ниоткуда, её просто выдумали. Сейчас «Челси» не выкупил контракт атакующего хавбека после аренды. «Барселона» пытается увести игрока, который поссорился с Симеоне. Причем каталонцы тащат в клуб Фелиша в обход Хави. Абсурд, но в деле агент Мендеш, у него много таких сделок.

А чиновники годами саботируют все важные для футбола реформы. Не защищают права игроков. Например, игнорируют частые случаи сексуальных домогательств в женском футболе. Речь не о поцелуе Рубиалеса в губы испанской нападающей после победы «Красной Фурии» на ЧМ , хотя это действие тоже неуместное. Речь об изнасилованиях в клубах и сборных, где девушек не может защитить богатство и слава. Также набрали в рот воды после жалоб на нагрузки, которые калечат игроков.

Еще один пример игнорирования серьезной проблемы – отсутствие реакции на действия саудовских шейхов. В таком разбрасывании деньгами нет смысла. Ничего не получится. Бензема уже сцепился с тренером Эшпириту Санту в пустыне. И Роналду ведет себя неадекватно, набрасываясь на арбитров. Где нет контроля, нет уважения, но всех забросали огромными деньгами – начинается психоз. «Золотая лихорадка» в худшем её проявлении.

Почти никого из грандов не наказывают за махинации

Вот и шейхи теперь считают, что им всё можно на трансферном рынке. «Челси», ПСЖ и «Манчестер Сити» из еврокубков не выбросили, а скромные клубы пережили отстранения и дисквалификации. Многие махинации можно было пресечь. Чеферин не мог не знать, что творит его друг Аньелли в «Ювентусе», но годами молчал. Теперь все молчат в ответ на действия шейхов.

Нельзя просить о справедливости, она невозможна. Но запрос на правосудие логичный. У чиновников после коррупционных скандалов хватало времени для написания законов об агентах и о формировании стоимости игроков. Даже о потолке зарплат, который нужен, чтобы гранды не стали банкротами, если накроет мировой финансовый кризис. Все важные вещи игнорируются.