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Зимой «Ахмат» рассмотрит предложения по Конате

вчера, 12:30

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал об интересе иностранных клубов к нападающему грозненцев Мохамеду Конате.

Предложения по Конате были. «Ахмат» не готов с ним расставаться. Сейчас идёт чемпионат. С учётом тех сложностей, которые у нас есть, в виде введения против клуба санкций — нам тяжело что-то делать.

Предложения по Конате удовлетворяют «Ахмат»? Мы сказали Конате, что зимой готовы рассмотреть предложения. Цифры были достойные, но мы не готовы отдавать футболистов. Клубы называть не буду. Было два клуба. Один из них африканский, так можно сказать.

Ранее сообщалось, что Конате получил паспорт РФ.

Также Айдамиров опроверг информацию о том, что «Ахмат» заплатил миллион евро за полузащитника Камило.

Хочу заметить: распространяют слухи, что мы за миллион купили Камило и ещё что-то — далеко не эта цифра. Не знаю, почему во время матча комментаторы называют эти цифры. Но они не соответствуют тому, что говорят и озвучивают.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 16:06
Да он в Ахмате на своем месте.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:39
Значит еще поиграет в Ахмате.
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