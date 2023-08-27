Зимой «Ахмат» рассмотрит предложения по Конате

Генеральный директор «Ахмата» рассказал об интересе иностранных клубов к нападающему грозненцев .

Предложения по Конате были. «Ахмат» не готов с ним расставаться. Сейчас идёт чемпионат. С учётом тех сложностей, которые у нас есть, в виде введения против клуба санкций — нам тяжело что-то делать.

Предложения по Конате удовлетворяют «Ахмат»? Мы сказали Конате, что зимой готовы рассмотреть предложения. Цифры были достойные, но мы не готовы отдавать футболистов. Клубы называть не буду. Было два клуба. Один из них африканский, так можно сказать.