Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

ЦСКА предпримет ещё одну попытку подписать форварда сборной Черногории

вчера, 14:43

ЦСКА увеличит предложение по нападающему «Кадиса» и сборной Черногории Милутину Осмажичу. Об это заявил агент игрока Игорь Глушевич.

ЦСКА собирается увеличить своё предложение по Осмажичу. Но так же «Верона» проявляет большой интерес к игроку. После выходных всё станет известно.

В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Везелу», Осмажич провёл 35 матчей, забил 8 мячей и отдал голевую передачу. Контракт 24-летнего нападающего с «Кадисом» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Кадис» отказался продавать черногорца в ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушаков рассказал, что заявится в Медиалигу
Вчера, 19:17
Руководство «Пари НН» пригласило Дзюбу: «Если слышишь нас, мы будем рады!»
Вчера, 18:43
Агент защитника «Ред Булл Брагантино» подтвердил интерес со стороны ЦСКА
Вчера, 16:17
СлухиЦСКА согласовал трансфер защитника «Атлетико Паранаэнсе»
Вчера, 10:08
Чавес прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо»
25 августа
ЦСКА критически затянул с трансферами. На левом фланге надо перекрыть четыре потери
25 августаВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:54
ЦСКА собирается подписать Шнякина?
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:57
Правильно попытка не пытка.....главное не сидеть сложа руки, трансферное окно закроется только 14 сентября.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:52
Согласен.
И Вы- будьте здоровы!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:04
Судя по ТТД форвард он не ахти, если сделка сорвётся, то не велика потеря. Мой взгляд простого болельщика ЦСКА.
Будь здрав Виктор.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:02
Видимо поэтому, и не могут никак договориться...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:00
Наверное ты прав. Но игрок забивающий в среднем 1 гол за 6 игр, это даже хуже Заболотного.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:07
Сейчас самое время развивать свой футбол.
Capral
Capral
вчера в 14:58
Радует и обнадеживает уже то, что, хотябы, какие-то меры предпринимаются к усилению состава. А то ведь, просто страшно смотреть на армейские мучения...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:47
Качественный футболист, раз такая борьба за него идёт...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 