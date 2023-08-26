ЦСКА предпримет ещё одну попытку подписать форварда сборной Черногории

ЦСКА увеличит предложение по нападающему «Кадиса» и сборной Черногории Милутину Осмажичу. Об это заявил агент игрока Игорь Глушевич.
ЦСКА собирается увеличить своё предложение по Осмажичу. Но так же «Верона» проявляет большой интерес к игроку. После выходных всё станет известно.
В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Везелу», Осмажич провёл 35 матчей, забил 8 мячей и отдал голевую передачу. Контракт 24-летнего нападающего с «Кадисом» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Кадис» отказался продавать черногорца в ЦСКА.
И Вы- будьте здоровы!!!
И Вы- будьте здоровы!!!
Будь здрав Виктор.
Будь здрав Виктор.
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