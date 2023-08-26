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ЦСКА согласовал трансфер защитника «Атлетико Паранаэнсе»

вчера, 10:08

ЦСКА купил защитника «Атлетико Паранаэнсе» Кельвена. Сумма трансфера 4,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2027 года.

Кельвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с лета 2019 года. На его счету 164 игры, 7 голов, 22 голевых передачи и 12 карточек (11 жёлтых и 1 красная). В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл 41 матч, забил 2 мяча, отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Trasfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Напомним, вчера ЦСКА в рамках 6-го тура российской Премьер-Лиги сыграло вничью с «Оренбургом».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 11:54
Этот защитник будет похлеще Фернандоса. В атаке заменит Заболотного.
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:04
Хорошая новость ...ждём в Москве.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:57
Вот и хорошо, ждём в Москве.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:37
главное чтобы пользу принёс этот трансфер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:09
Ну хоть какое-то усиление. А то только теряют игроков...
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