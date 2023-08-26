ЦСКА согласовал трансфер защитника «Атлетико Паранаэнсе»

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вчера, 10:08

ЦСКА купил защитника «Атлетико Паранаэнсе» . Сумма трансфера 4,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2027 года.

Кельвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с лета 2019 года. На его счету 164 игры, 7 голов, 22 голевых передачи и 12 карточек (11 жёлтых и 1 красная). В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл 41 матч, забил 2 мяча, отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Trasfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.