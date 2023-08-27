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«Кадис» отклонил второе предложение ЦСКА по Осмажичу

вчера, 12:06

«Кадис» отклонил улучшенное предложение ЦСКА по нападающему сборной Черногории Милутину Осмажичу. Об этом сообщил агент игрока Игорь Глушевич.

«Кадис» отклонил второе, улучшенное предложение ЦСКА по Осмажичу. Есть ли вероятность, что нападающий окажется в России? Время ещё есть, ждём решения испанского клуба.

Напомним, «Кадис» отклонил первое предложение «армейцев». После это московский клуб собирался сделать улучшенное предложение.

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протон
протон
вчера в 19:28
лучше уж дублю доверить право в заявке
Сп62
Сп62
вчера в 19:19
С третьим предложением ЦСКА пойдёт Ва Банк.
lotsman
lotsman
вчера в 15:31
Будем ждать. А чего ждать, если ясно сказано, что Кадис отклонил улучшенное предложение. Время ещё ест? Времени уже совсем мало. На раздумье его не остаётся совсем. Надо делать другое, более улучшенное предложение. Может Кадис и примет его.
Naherger
Naherger
вчера в 14:37
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:01
    Надо накидывать не по 200 тысяч,а сразу миллионами!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:00
    В этом клубе по определению не может быть стоящего игрока.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:31
    Интересно улучшенное, это насколько? На 0,1?🤣
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 12:19
    Нет так нет, насильно мил не будешь )))).
    idres
    idres
    вчера в 12:17
    Пока армейцы собираются и трасферное окно закроется...
    Гость
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