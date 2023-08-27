«Кадис» отклонил второе предложение ЦСКА по Осмажичу

«Кадис» отклонил улучшенное предложение ЦСКА по нападающему сборной Черногории . Об этом сообщил агент игрока Игорь Глушевич.

«Кадис» отклонил второе, улучшенное предложение ЦСКА по Осмажичу. Есть ли вероятность, что нападающий окажется в России? Время ещё есть, ждём решения испанского клуба.