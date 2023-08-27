«Кадис» отклонил второе предложение ЦСКА по Осмажичу

«Кадис» отклонил улучшенное предложение ЦСКА по нападающему сборной Черногории Милутину Осмажичу. Об этом сообщил агент игрока Игорь Глушевич.
«Кадис» отклонил второе, улучшенное предложение ЦСКА по Осмажичу. Есть ли вероятность, что нападающий окажется в России? Время ещё есть, ждём решения испанского клуба.
Напомним, «Кадис» отклонил первое предложение «армейцев». После это московский клуб собирался сделать улучшенное предложение.
Думаю,львиная доля футбольной аудитории на данной площадке даже не слышала о таком нападающем. Так а смысл за ноунейма(как вы любите говорить) переплачивать?
Такое ощущение,что здесь одна школота сидит,которая считает,что если клуб не хочет платить требуемые деньги,то это сразу повод потроллить. Адекватные болелы давно знакомы с трансферной политикой клуба.
Если подумать,пока Газпром не начал спонсировать один "очень амбициозный клуб России",никто в России особо не переплачивать,а у продающих не было ощущения,что они игрока куда то в Китай или саудовскую Аравию продают. Были адекватные цены,адекватные зарплаты. А сейчас все думают,что у нас все клубы готовы как зенит платить
Думаю,львиная доля футбольной аудитории на данной площадке даже не слышала о таком нападающем. Так а смысл за ноунейма(как вы любите говорить) переплачивать?
Такое ощущение,что здесь одна школота сидит,которая считает,что если клуб не хочет платить требуемые деньги,то это сразу повод потроллить. Адекватные болелы давно знакомы с трансферной политикой клуба.
Если подумать,пока Газпром не начал спонсировать один "очень амбициозный клуб России",никто в России особо не переплачивать,а у продающих не было ощущения,что они игрока куда то в Китай или саудовскую Аравию продают. Были адекватные цены,адекватные зарплаты. А сейчас все думают,что у нас все клубы готовы как зенит платить