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Вингер «Краснодара» переходит в греческий «Арис»

вчера, 14:29

Фланговый полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт в «Арис» из Салоников. Речь идёт об аренде с правом выкупа за 1 миллион евро.

Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года, на его счету 124 игры, 23 гола, 8 ассистов и 15 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Хапоэль» Беэр-Шева, россиянин сыграл 39 матчей, забил 5 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. В текущем сезоне Сулейманов сыграл 1 матч в РПЛ и 1 матч в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 2,5 миллиона евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:13
Превращение Шапи в весьма среднего игрока, наверное, главное разочарование последнего десятилетия. Даже несмотря на весьма скромный арсенал скиллов, в какой-то момент он был топом по меркам РПЛ, феерил в еврокубках. Куда все это делось? Неужели корона так повлияла? Уже и не верится в его возрождение, хотя в Израиле, судя по стате, играл неплохо.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:13
Удачи ему. Надеюсь, Краснодар от него избавится наконец. Греческая лига по своему уровню где-то рядом с Арменией и Казахстаном, но всяко лучше. чем ФНЛ
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:50
Счастливого пути в греческий Арис .
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