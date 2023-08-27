Вингер «Краснодара» переходит в греческий «Арис»

Фланговый полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт в «Арис» из Салоников. Речь идёт об аренде с правом выкупа за 1 миллион евро.
Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года, на его счету 124 игры, 23 гола, 8 ассистов и 15 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Хапоэль» Беэр-Шева, россиянин сыграл 39 матчей, забил 5 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. В текущем сезоне Сулейманов сыграл 1 матч в РПЛ и 1 матч в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 2,5 миллиона евро.