«Динамо» анонсировало переход Карраскаля

«Динамо» анонсировало переход полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля видеороликом.
Ранее сообщались условия сделки.
В прошедшем сезоне Карраскаль сыграл 34 матча, набрал 12 результативных баллов (6 голов и 6 ассистов) и получил 8 жёлтых карточек. В текущем сезоне колумбиец не играл. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 7 миллионов евро.
Захарян- это футбольный интеллект, а Карраскаль, более прагматичный и прямолинейный. Посмотрим, что Личка из него вылепит и на какую позицию определит. От этого, тоже, будет многое зависить. Умение тренера переквалифицировать футболиста, говорит о его незаурядном тренерском таланте. Мог же, М.И.Якушин, перед самой поездкой в Англию, переквалифицировать блистательного форварда Семичастного в великолепного ЦЗ, которым восхищалась вся Британия!!!
Вашему Федотову, хочу пожелать- быть более гибким и креативным!
Захарян- это футбольный интеллект, а Карраскаль, более прагматичный и прямолинейный. Посмотрим, что Личка из него вылепит и на какую позицию определит. От этого, тоже, будет многое зависить. Умение тренера переквалифицировать футболиста, говорит о его незаурядном тренерском таланте. Мог же, М.И.Якушин, перед самой поездкой в Англию, переквалифицировать блистательного форварда Семичастного в великолепного ЦЗ, которым восхищалась вся Британия!!!
Вашему Федотову, хочу пожелать- быть более гибким и креативным!