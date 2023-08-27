«Динамо» анонсировало переход Карраскаля

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вчера, 15:00

«Динамо» анонсировало переход полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии видеороликом.

Ранее сообщались условия сделки.

В прошедшем сезоне Карраскаль сыграл 34 матча, набрал 12 результативных баллов (6 голов и 6 ассистов) и получил 8 жёлтых карточек. В текущем сезоне колумбиец не играл. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 7 миллионов евро.