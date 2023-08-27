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«Динамо» анонсировало переход Карраскаля

вчера, 15:00

«Динамо» анонсировало переход полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля видеороликом.

Ранее сообщались условия сделки.

В прошедшем сезоне Карраскаль сыграл 34 матча, набрал 12 результативных баллов (6 голов и 6 ассистов) и получил 8 жёлтых карточек. В текущем сезоне колумбиец не играл. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 7 миллионов евро.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:45
Сумма трансфера — 6 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.......
Неплохо избавились от балласта...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:11, ред.
Возможно, Тихонов прав, но я бы не стал их сравнивать. На мой взгляд- они разные.
Захарян- это футбольный интеллект, а Карраскаль, более прагматичный и прямолинейный. Посмотрим, что Личка из него вылепит и на какую позицию определит. От этого, тоже, будет многое зависить. Умение тренера переквалифицировать футболиста, говорит о его незаурядном тренерском таланте. Мог же, М.И.Якушин, перед самой поездкой в Англию, переквалифицировать блистательного форварда Семичастного в великолепного ЦЗ, которым восхищалась вся Британия!!!

Вашему Федотову, хочу пожелать- быть более гибким и креативным!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:29
Возможно у тебя и у Лички разный взгляд на футбол. ? Кстати Тихонов сказал, что по классу и по уровню Захарян повыше будет.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:48
Как по мне- они не очень похожи...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:35
Мне лично любопытно как он заиграет у Лички. Я думаю, что его взяли как замену Захаряну. Поглядим.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:23
Все наконец то разрешилось - переход состоялся.
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