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Финансовый вопрос по переходу Чавеса в «Динамо» решён

вчера, 10:15

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса, заявил, что финансовая сторона сделки закрыта.

Деньги за трансфер дошли, финансовый вопрос перехода Чавеса решён.

Чавес выступал за «Пачуку» с лета 2019 года, имеет на счету 143 игры, 14 голов, 12 голевых передач и 20 карточек (18 жёлтых и 2 красных). В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 42 матча, набрал 8 результативных баллов (3 гола и 5 ассистов) и получил 6 карточек (5 жёлтых и 1 красную).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:17
В Динамо агенты - тюха с матюхой , да колупай с братом .
Иоганн
Иоганн
вчера в 15:25
Посмотрим, кого-то все равно надо брать, в этом смысле Чавес не выглядит пустой тратой денег, но, повторюсь, посмотрим
баск
баск
вчера в 12:30
Да это агент просто на воду дует..
Глазливый, наверное..))

Чавес уже и полученные выкупные бабки в Пачуку загнал, и медосмотр дома прошёл под наблюдением наших врачей.
Потом нацепил привезённую ему динамовскую футболку, сфоткался в ней
и выложил на публику вместе с картой перелёта в Москву и конечной точкой
в Петровском парке.

Скромненькую отходную тоже смастырил своим дружбанам, Макси Родригесу
и Оскару Устари)
Лететь только вот ему долго, примерно сутки, с пересадкой в Стамбуле..
В общем, нормально всё, на днях будет у нас.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 11:09
Наверное для Динамовцев это хорошая новость. Посмотрим как впишется в игру.
sova147
sova147
вчера в 10:46
Как всегда почти все клубы готовы усилить свою игру за счёт иностранцев!!!!
Gotlib
Gotlib
вчера в 10:20
Может ещё успеет выйти на поле против Рубина.
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