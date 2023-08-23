Финансовый вопрос по переходу Чавеса в «Динамо» решён

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса, заявил, что финансовая сторона сделки закрыта.
Деньги за трансфер дошли, финансовый вопрос перехода Чавеса решён.
Чавес выступал за «Пачуку» с лета 2019 года, имеет на счету 143 игры, 14 голов, 12 голевых передач и 20 карточек (18 жёлтых и 2 красных). В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 42 матча, набрал 8 результативных баллов (3 гола и 5 ассистов) и получил 6 карточек (5 жёлтых и 1 красную).
Глазливый, наверное..))
Чавес уже и полученные выкупные бабки в Пачуку загнал, и медосмотр дома прошёл под наблюдением наших врачей.
Потом нацепил привезённую ему динамовскую футболку, сфоткался в ней
и выложил на публику вместе с картой перелёта в Москву и конечной точкой
в Петровском парке.
Скромненькую отходную тоже смастырил своим дружбанам, Макси Родригесу
и Оскару Устари)
Лететь только вот ему долго, примерно сутки, с пересадкой в Стамбуле..
В общем, нормально всё, на днях будет у нас.
Глазливый, наверное..))
Чавес уже и полученные выкупные бабки в Пачуку загнал, и медосмотр дома прошёл под наблюдением наших врачей.
Потом нацепил привезённую ему динамовскую футболку, сфоткался в ней
и выложил на публику вместе с картой перелёта в Москву и конечной точкой
в Петровском парке.
Скромненькую отходную тоже смастырил своим дружбанам, Макси Родригесу
и Оскару Устари)
Лететь только вот ему долго, примерно сутки, с пересадкой в Стамбуле..
В общем, нормально всё, на днях будет у нас.