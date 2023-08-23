Финансовый вопрос по переходу Чавеса в «Динамо» решён

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вчера, 10:15

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника сборной Мексики , заявил, что финансовая сторона сделки закрыта.

Деньги за трансфер дошли, финансовый вопрос перехода Чавеса решён.

Чавес выступал за «Пачуку» с лета 2019 года, имеет на счету 143 игры, 14 голов, 12 голевых передач и 20 карточек (18 жёлтых и 2 красных). В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 42 матча, набрал 8 результативных баллов (3 гола и 5 ассистов) и получил 6 карточек (5 жёлтых и 1 красную).