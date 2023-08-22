Топ-клубы РПЛ обзавелись легионерами. Элитный исполнитель для «Зенита», новички «Динамо» и ЦСКА

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вчера, 23:02

«Армейцы», «Спартак» и «Краснодар» завершили сделки, ещё два клуба – на очереди.

Очередная волна легионеров заходит в РПЛ незадолго до закрытия трансферного окна – продолжает усиливаться «Спартак», «Динамо» и ЦСКА все-таки продавили сделки по игрокам, которых ведут больше месяца, «Краснодар» выиграл конкуренцию за центрального защитника, а «Зенит» пытается подписать топ-исполнителя. Анализируем последние подробности.

Завершение эпопеи с Давилой

Мексиканский форвард попал на радары «армейцев» во второй половине июля – тогда сообщалось, что ЦСКА направил «Леону» предложение с отступными в 3,5+0,5 миллиона долларов. К слову, пришлось прибегнуть к хитрости – сам чилийский форвард пошел на расторжение контракта с клубом, за это выплатить компенсацию должен был он сам.

«Армейцы» попросту отправили игроку необходимую сумму, – по слухам, 5 млн долларов. Об этом сообщалось в начале августа – но в Москву нападающий прилетел только сейчас, о завершении сделки объявили 21 августа.

Давила для «армейцев» — ложка меда в бочке дегтя. На фоне ухода Зайнутдинова, Медины, потенциального прощания с Карраскалем «красно-синие» смогли хотя бы усилить позицию форварда. С Давилой у ЦСКА появится какая-никакая вариативность на острие.

Бабич – усиление центра обороны «Спартака»

Срджан был не первым, не вторым, даже не третьим кандидатом в шорт-листе «красно-белых». Москвичи долгое время стучались в двери «Тоттенхэма», чтобы забрать Давинсона Санчеса, возможные суммы компенсации доходили до космических 15 млн евро. Параллельно «Спартак» вел не такого дорогого, но тоже эффективного кандидата Страхинью Эраковича – но сначала «Црвена Звезда» предпочла отдать серба в «Зенит», а затем центрбек «шпор» отказался ехать в Россию.

После небольшого затишья и всплыла фамилия Бабича. Сербский центрбек вышел на высокий уровень лишь в последние сезоны, играя за «Альмерию». Довольно габаритный, отлично ведет верховые единоборства – самое то, если нужна грубая сила. Скорость – не в числе сильных качеств, но провалов серб не допускал.

Столичный гранд предложил испанцам 5 миллионов евро, самому Срджану – 1,5 миллиона в год, официально о трансфере объявили вчера. Вопрос в том, с кем серб будет бодаться за стартовый состав. Поговаривают, это конкурент для Джикии.

«Краснодар» не отдал Тормену «Спартаку»

Кстати, еще один кандидат в центр обороны, которого рассматривали москвичи. Первым на бразильца вышел «Краснодар». В «Браге» Витор был стабильным лидером и котировался на уровне 5 миллионов евро. «Быки» начали с предложения в 3-4 миллиона.

При этом «красно-белые» боролись за 27-летнего защитника недолго – по слухам, селекционеров не устроили некоторые его игровые качества, поэтому клуб переключился на других кандидатов. А южане спокойно довели сделку до логического завершения.

Теперь «горожане» располагают конкурентной осью центрдефов, за стартовый состав борются сразу четверо. В то же время Ивичу больше не придется волноваться за Кайо – Тормена спокойно образует связку с Хуниором Алонсо и добавит надежности в обороне.

Чавес – не в «Спартак», но в «Динамо»

Оба московских клуба рассматривали полузащитника сборной Мексики – только «Спартак» решил отказаться от игрока и занялся усилением группы атаки (потом приобрел двух защитников).

Зато «Динамо» хавбек «Пачуки» оказался жизненно необходим. У «бело-голубых» много лидеров в группе атаки, плюс тренер, который ставит искрометный футбол – но компенсировать эти качества попросту некому, в первом туре опорников играли Даниил Фомин и Арсен Захарян, это уже говорит о многом. Луис же – тот элемент, который добавит игре «Динамо» баланса, надежности на своей половине.

Но на первых порах возникли те же сложности, что и с Сесаром Монтесом и Эденом Карцевым годом ранее – сделка почти сорвалась. «Пачука» не получила гарантий, что до них дойдет компенсация. Дальше переговоры пошли по тому же направлению, что у ЦСКА с «Леоном» — стороны договорились, что игрок сам расторгнет контракт и заплатит отступные, получив деньги от «Динамо». Спустя месяц тишины средства до хавбека все же дошли – к этому моменту он прошел медосмотр для «бело-голубых», ожидается, что официально сделку оформят к окончанию этой недели.

«Зенит» — в поисках топ-легионера

В последние годы главным действующим лицом чемпионов России, пожалуй, был Малком – но летом бразилец согласился на предложение «Аль-Хиляля» и уехал на заработки в Саудовскую Аравию. «Сине-бело-голубые» получили от трансфера порядка 40 миллионов евро – и теперь ищут вингеру замену.

Ранее «Зенит» пытался договориться с «Бенфикой» по Давиду Нересу – португальцы сначала запросили прописанные в контракте бразильца 100 млн евро, затем снизили запросы до 30. От перехода отказался уже сам футболист – его смутило отсутствие ЛЧ .

Теперь в качестве альтернативы рассматривают 22-летнего вингера «Бетиса» Луиса Энрике Андре – игрок закрепился в основе испанского коллектива и успел отдать 1 голевую в начавшемся розыгрыше Ла Лиги.

Петербуржцы отправили в «Бетис» предложение на сумму 20 миллионов евро, но получили отказ, «белые» не хотят отпускать талантливого бразильца менее чем за 35 млн евро – к слову, не исключено, что и «Зенит» продолжит переговоры, увеличив предложение.