Трансфер Карраскаля в «Динамо» находится в подвешенном состоянии

Переход полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля в «Динамо» не завершён. Сообщается, что игрок ещё не начал прохождение медицинского осмотра.
Ранее сообщалось, что трансфер колумбийца согласован.
Переход полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля в «Динамо» не завершён. Сообщается, что игрок ещё не начал прохождение медицинского осмотра.
Ранее сообщалось, что трансфер колумбийца согласован.
Будь здрав Дружище.
Будь здрав Дружище.
Была информация, что в среду он будет проходить мед. обследование(не помню уже от кого, к этому утверждению тоже можно относиться слегка настороженно)
У Динамо открытая тренировка для прессы.
И там журналисты не видят игрока ЦСКА:)
Значит трансфер в подвешенном состоянии.
Была информация, что в среду он будет проходить мед. обследование(не помню уже от кого, к этому утверждению тоже можно относиться слегка настороженно)
У Динамо открытая тренировка для прессы.
И там журналисты не видят игрока ЦСКА:)
Значит трансфер в подвешенном состоянии.
Тем более игрок с травмой, находится на лечении. Есть вариант, что он останется в ЦСКА. От добра добра не ищут))))
Тем более игрок с травмой, находится на лечении. Есть вариант, что он останется в ЦСКА. От добра добра не ищут))))