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Трансфер Карраскаля в «Динамо» находится в подвешенном состоянии

вчера, 14:24

Переход полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля в «Динамо» не завершён. Сообщается, что игрок ещё не начал прохождение медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что трансфер колумбийца согласован.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:48
Не знаю, но что то не с проста идёт эта канитель. У тебя больше информации.
Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:34
А может быть в Динамо просочилась информация о его тяге и любви к ночн1ым клубом? Этот интерес проявился еще во Львове, когда он играл за Караты, а потом и в Аргентине. Не все футбольные клубы на это закрывают глаза.
протон
протон
вчера в 17:19
Всё что нужно знать о журналистике…
Была информация, что в среду он будет проходить мед. обследование(не помню уже от кого, к этому утверждению тоже можно относиться слегка настороженно)
У Динамо открытая тренировка для прессы.
И там журналисты не видят игрока ЦСКА:)
Значит трансфер в подвешенном состоянии.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:10
Боюсь, что не всё так просто с переходом Хорхе в Динамо.
Тем более игрок с травмой, находится на лечении. Есть вариант, что он останется в ЦСКА. От добра добра не ищут))))
48px2h9qvad2
48px2h9qvad2
вчера в 16:52
Да будет ваш Карраскаль в "Динамо"!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:39
НАдо немного потянуть,а то совсем нечего обсуждать будет!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 15:28
А я говорил, что много будет зависеть от результата матча Динамо-ЦСКА..:)))
drug01
drug01
вчера в 14:56
Остались небольшие проблемы и всё будет нормально
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:33
Ну я думаю всё будет нормально. Пройдёт.
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