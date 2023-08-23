Трансфер Карраскаля в «Динамо» находится в подвешенном состоянии

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вчера, 14:24

Переход полузащитника ЦСКА и сборной Колумбии в «Динамо» не завершён. Сообщается, что игрок ещё не начал прохождение медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что трансфер колумбийца согласован.