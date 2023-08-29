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Некоторые голы Роналду в Аравии не были добавлены к подсчёту его мячей

вчера, 12:46

Голы нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в арабской Лиге чемпионов не будут добавлены в число его официальных мячей.

Дело в том, что ФИФА не признает Кубок арабских государств официальным турниром. Организатором соревнований является Союз арабских футбольных ассоциаций (UAFA). Поскольку УАФА не является федерацией, признанной ФИФА, Кубок арабских государств считается товарищеским турниром.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:39, ред.
Сейчас идет очень интересная игра Аль-насра. Но жаль, игру не ставят на заглавие страницы. и счет уже 3-0 Мане и Рон красавцы
Elliada
Elliada
вчера в 18:38
Фанаты Роналду любое решение не в пользу их кумира воспринимают как заговор. По их мнению, у Роналду украли ЗМ 2018, гол на ЧМ 2022, а теперь еще трофей и 6 голов забитых там.

Они никак не хотят признать, что ЗМ дает не ФИФА, а ФФ путем голосования среди журналистов, капитанов и тренеров, что гол на ЧМ это гол Бруну и датчик внутри мяча это доказал, что Арабская ЛЧ была товарищеским турниром всегда. Об этом говорил сам министр спорта СА.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 18:06
Это такой холодный душ для той части людей, которые пишут, что МЛС любительский турнир.
А теперь выясняется, что сам Роналду играет в прямом смысле в товарищеском турнире 😂
Моментальная карма для фанатов Роналду 😀
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:51
Товарищеский турнир? А я не знал, ну наверное посильнее любительской Млс
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:28
Он и так лучший бомбардир в истории футбола
nuh8q8p5qgc4
nuh8q8p5qgc4
вчера в 16:26
А Криш зря старался, знал бы и на поле не выходил
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:34
Роналду: "Меня опять опустили в прямом и переносном смысле".
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:32
Скорее овцы)....
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:29
Все ясно с этими подсчетами. Отнимают у Рона честные голы а гнома тянут за уши!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:28
Во как получается!!!
Тут фанаты гея-нарцисса смеялись, что Месси играет в любительской лиге и выиграл любительский кубок, но ФИФА эти турниры считает официальными, а гей-нарцисс выиграл оказывается товарищеский турнир!!!
Это фиаско для гея-нарцисса и его поклонников!!!
Elliada
Elliada ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:24
Пеле тоже так делал. Он до смерти думал, что у него 1283 гола, а не 767, как считали все остальные. Но в случае Роналду, речь идет о 6-ти голах.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:12
Тут главное, что сам Роналду будет их считать.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:28
О чём и речь.. Арабский Кубок Гампера.. А скакал то как... И Милинковича обидел.. Но я думаю он сам себе "федерация" и лично себе их добавит... Помнится этот "счетовод" и голы Пеле с усердием считал... Плюшкин футбола.. Хе.. 😄🤭..
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:10
)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:10
ахахахах)) а кто-то тут говорит, что азиатская лч уже стала интереснее европейской)))
Elliada
Elliada
вчера в 14:09
Я об этом давно говорил. Арабская ЛЧ товарищеский турнир и голы забитые в ней не должны учитываться. Это значит, что у Роналду по-прежнему 34 трофея, а не 35 и на 6 голов в карьере меньше, чем считалось ранее. То есть последним выигранным трофеем Роналду остался Кубок Италии, который он выиграл в 2021 году и уже более двух лет он без трофеев.

Стоит отметить, что не только ФИФА считает этот турнир товарищеским, но и престижный портал Трансфермаркет. Да что там международные организации, даже в самой СА считают Арабскую ЛЧ товарищеским турниром. Об этом заявил министр спорта СА. Вот ссылка: https://www.essentiallysports.com/soccer-football-news-a-friendly-tournament-as-cristiano-ronaldo-celebrates-first-trophy-with-al-nassr-saudi-minister-makes-huge-revelation-on-arab-club-champions-cup/
izrafel
izrafel
вчера в 13:55
Ну вот забивал, забивал а все зДря..... теперь когда узнает то и забивать не будет
memphis
memphis
вчера в 13:18
И тут не попал))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:15
Когда пошел к арабам набить стату, но часть голов в статистику не пойдут.
Когда перешел на расслабоне в слабую лигу, а оказалось что пахать всё же надо иначе ТТХ не отличаются от ТТХ штанги ворот.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:00
Сделать альтернативные подсчёты
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:58
А что, арабы не могут заставить фифу признать ЛЧ
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:54
Это просто позор и беспредел
lotsman
lotsman
вчера в 12:48
Это всё мелочи. Общий счёт всё равно будет вестись.
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