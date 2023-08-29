Некоторые голы Роналду в Аравии не были добавлены к подсчёту его мячей

Голы нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в арабской Лиге чемпионов не будут добавлены в число его официальных мячей.
Дело в том, что ФИФА не признает Кубок арабских государств официальным турниром. Организатором соревнований является Союз арабских футбольных ассоциаций (UAFA). Поскольку УАФА не является федерацией, признанной ФИФА, Кубок арабских государств считается товарищеским турниром.
Они никак не хотят признать, что ЗМ дает не ФИФА, а ФФ путем голосования среди журналистов, капитанов и тренеров, что гол на ЧМ это гол Бруну и датчик внутри мяча это доказал, что Арабская ЛЧ была товарищеским турниром всегда. Об этом говорил сам министр спорта СА.
Они никак не хотят признать, что ЗМ дает не ФИФА, а ФФ путем голосования среди журналистов, капитанов и тренеров, что гол на ЧМ это гол Бруну и датчик внутри мяча это доказал, что Арабская ЛЧ была товарищеским турниром всегда. Об этом говорил сам министр спорта СА.
А теперь выясняется, что сам Роналду играет в прямом смысле в товарищеском турнире 😂
Моментальная карма для фанатов Роналду 😀
А теперь выясняется, что сам Роналду играет в прямом смысле в товарищеском турнире 😂
Моментальная карма для фанатов Роналду 😀
Тут фанаты гея-нарцисса смеялись, что Месси играет в любительской лиге и выиграл любительский кубок, но ФИФА эти турниры считает официальными, а гей-нарцисс выиграл оказывается товарищеский турнир!!!
Это фиаско для гея-нарцисса и его поклонников!!!
Тут фанаты гея-нарцисса смеялись, что Месси играет в любительской лиге и выиграл любительский кубок, но ФИФА эти турниры считает официальными, а гей-нарцисс выиграл оказывается товарищеский турнир!!!
Это фиаско для гея-нарцисса и его поклонников!!!
Стоит отметить, что не только ФИФА считает этот турнир товарищеским, но и престижный портал Трансфермаркет. Да что там международные организации, даже в самой СА считают Арабскую ЛЧ товарищеским турниром. Об этом заявил министр спорта СА. Вот ссылка: https://www.essentiallysports.com/soccer-football-news-a-friendly-tournament-as-cristiano-ronaldo-celebrates-first-trophy-with-al-nassr-saudi-minister-makes-huge-revelation-on-arab-club-champions-cup/
Стоит отметить, что не только ФИФА считает этот турнир товарищеским, но и престижный портал Трансфермаркет. Да что там международные организации, даже в самой СА считают Арабскую ЛЧ товарищеским турниром. Об этом заявил министр спорта СА. Вот ссылка: https://www.essentiallysports.com/soccer-football-news-a-friendly-tournament-as-cristiano-ronaldo-celebrates-first-trophy-with-al-nassr-saudi-minister-makes-huge-revelation-on-arab-club-champions-cup/
Когда перешел на расслабоне в слабую лигу, а оказалось что пахать всё же надо иначе ТТХ не отличаются от ТТХ штанги ворот.
Когда перешел на расслабоне в слабую лигу, а оказалось что пахать всё же надо иначе ТТХ не отличаются от ТТХ штанги ворот.