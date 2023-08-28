Галактионов — лучший тренер в истории «Локомотива» по проценту побед

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов стал лучшим тренером в истории клуба по проценту побед (63%) и очкам за игру (2.2) в чемпионате России. Об этом сообщает статистический портал Opta.
Специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, под его руководством москвичи заняли 8-е место по итогам сезона 2022/23. На данный момент «железнодорожники» находятся на восьмой строчке, имея 9 очков после 6 туров.
Да взять хотя бы начало этого сезона, всего 2 победы, зато на другой чаше весов 3 ничьи и поражение. Причем ничьи были вырваны благодаря школе Юрия Палыча! Его коллектив никогда не сдается, это он привил всем своим футболистам, и Дима Баринов, Антон Миранчук, Гильерме, Рифат Жемалетдинов, и многие другие, кто с ним работал не дадут соврать.
Да взять хотя бы начало этого сезона, всего 2 победы, зато на другой чаше весов 3 ничьи и поражение. Причем ничьи были вырваны благодаря школе Юрия Палыча! Его коллектив никогда не сдается, это он привил всем своим футболистам, и Дима Баринов, Антон Миранчук, Гильерме, Рифат Жемалетдинов, и многие другие, кто с ним работал не дадут соврать.