Галактионов — лучший тренер в истории «Локомотива» по проценту побед

1693241572

вчера, 19:52

Главный тренер «Локомотива» стал лучшим тренером в истории клуба по проценту побед (63%) и очкам за игру (2.2) в чемпионате России. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, под его руководством москвичи заняли 8-е место по итогам сезона 2022/23. На данный момент «железнодорожники» находятся на восьмой строчке, имея 9 очков после 6 туров.