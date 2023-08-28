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Галактионов — лучший тренер в истории «Локомотива» по проценту побед

вчера, 19:52

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов стал лучшим тренером в истории клуба по проценту побед (63%) и очкам за игру (2.2) в чемпионате России. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, под его руководством москвичи заняли 8-е место по итогам сезона 2022/23. На данный момент «железнодорожники» находятся на восьмой строчке, имея 9 очков после 6 туров.

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Все комментарии
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов
вчера в 22:41
Да уж, а поле первых трех игр у руля,было сто процентов побед)), 2-3 матча без побед и будет менее чем 50)
adekvat
adekvat
вчера в 21:27
Самый стабильный, он же не виноват что когда взял команду, она была на 8 месте.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:17
Галактионов — лучший тренер 8-ых мест в истории «Локомотива» по проценту побед.
протон
протон
вчера в 20:37
Юрий Палыч улыбнулся и понимающе кивнул...
CTePx
CTePx
вчера в 20:22
Я не знаю, где они такую статистику взяли, или придумали или сбой программы, или вброс 62а на вентилятор. Большей частью добытые очки весной добытые командой, это не столько тактический гений Галактионова, сколько возросшая атмосфера и душевный подъем. Еще весной были странные победы, в которых мы меньше были по воротам и меньше были в створ. Я тогда радовался, после ужаса немецких физруков, но по осени когда стала продолжаться та же статистика, но без результата практически, я задумался над этой проблемой. На мой взгляд лучшим тренером в Локомотиве был Юрий Палыч Семин и никто иной. В игре его команды была видна тренерская мысль, чувствовалась как он менял некоторые установки в игре. что приводило к победам. И его 3 чемпионства и куча Кубков само собой подтверждает, что Юрий Палыч мастер от тренерского цеха, что сомнений не вызывает практически ни у кого (кроме может Смородской, да Булыкина с КЕКнадзе).
Да взять хотя бы начало этого сезона, всего 2 победы, зато на другой чаше весов 3 ничьи и поражение. Причем ничьи были вырваны благодаря школе Юрия Палыча! Его коллектив никогда не сдается, это он привил всем своим футболистам, и Дима Баринов, Антон Миранчук, Гильерме, Рифат Жемалетдинов, и многие другие, кто с ним работал не дадут соврать.
9a7cna37t8fs
9a7cna37t8fs
вчера в 20:09
Почему тогда Локо ещё не чемпион, если всё там так хорошо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:54
Значит такого тренера надо беречь, пока не упадет на второе место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:53
Ох уж это средняя температура по палате...
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