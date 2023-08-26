«Ростов» проиграл 6 подряд выездных матчей в РПЛ

«Ростов» в гостях проиграл «Пари НН» (0:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «Ростов» уступил в шести выездных играх РПЛ подряд. Это худшая серия клуба с 2011 года.
«Ростов» в гостях проиграл «Пари НН» (0:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «Ростов» уступил в шести выездных играх РПЛ подряд. Это худшая серия клуба с 2011 года.
После паузы на матчи сборной меньше матчей без него проведём
К сожалению сейчас Осипенко незаменимый игрок для Ростова
После паузы на матчи сборной меньше матчей без него проведём
К сожалению сейчас Осипенко незаменимый игрок для Ростова