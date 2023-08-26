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«Ростов» проиграл 6 подряд выездных матчей в РПЛ

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ОПС
ОПС
сегодня в 03:25
Пора уже Карпину стать более задумчивым и сделать какие о выводы.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 22:59
Хорошо что будет перерыв в чемпионате. Без Осипенко Ростов очень много ошибается в обороне
После паузы на матчи сборной меньше матчей без него проведём
К сожалению сейчас Осипенко незаменимый игрок для Ростова
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 22:46
Впереди пауза в РПЛ на игры сборной России. В эту паузу почти весь тренерский штаб "Ростова" (Карпин, Кафтанов, Онопко, Альба) будет в сборной России. А кто останется в "Ростове"?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:35
Печальная статистика. А ещё печальнее то что в интервью Карпин не видит ничего страшного в текущем положении дел
протон
протон
вчера в 22:32
Валера накаркал со своей борьбой за выживание.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:30
Без проигрыша, нет побед!
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