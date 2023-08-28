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В «Динамо» исключили возможность продажи Тюкавина в два ближайших окна

вчера, 11:26

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что его клуб в ближайшее время не продаст форварда Константина Тюкавина.

Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов.

В то же время Гафин отметил, что другие игроки могут быть проданы:

Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально.

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Все комментарии
ОПС
ОПС ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:35
Приветствую! Я Валерий. Болеть стал с 1970 года, когда увидел по телевизору игру Александра Мальцева. Это было просто супер! И вот с тех пор болею только за Динамо во всех видах спорта и сам имею удостоверение динамовца. Все хорошие и плохие годы я с Динамо. Помню весну 1976 года и эту обалденную радость. Думал, вот сейчас попрет, но... Очень надеюсь, что все таки сумею дождаться нашего чемпионства.
Capral
Capral
вчера в 21:25
протон, ты опять бросаешься словами?
Ты знаешь, что значит символ ДИНАМО и кто был символом ДИНАМО? Символы ДИНАМО- это Бесков, Яшин, Якушин, Маслов, Крижевский, вся команда легендарного британского турне!!!

Тюкавин, еще точно не символ и неизвестно или им станет. Пока, он, просто подающий надежды, способный молодой игрок... Его папа, да, в бенди- может считать себя символом тогдашнего ДИНАМО- однозначно!!!
протон
протон
вчера в 18:19
Тюкавин символ Динамо! Нельзя продавать в ближайшее время. Переподписать Тюкавина , дать достойную зарплату , создать все условия по максимуму , как лидеру команды .
Парень талантливый и очень перспективный, главное чтобы прогрессировал рядом с такими мастерами, которые пришли в Динамо. Чавес и Карраскаль.
Capral
Capral ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 15:54
Добрый день!
Мы знакомы, я Виктор. Вы за ДИНАМО с 70-го, я с 69-го, почти ровесники. Истинных динамовцев сейчас нет, вымерли- вместе с развалом Великой страны. Заха, тоже- воспитанник клуба, а всё время на сторону посматривал, в результате- уехал. Сейчас и среди болельщиков клуба не сильно много настоящих патриотов, так, мнимые...

Да, были в ДИНАМО разные поколения, но за всё время моего боления за клуб, мне, ближе всех, только чемпионское ДИНАМО-76!!! В той команде, кроме Шепеля и Гаврилова- все были ПАТРИОТЫ!!! А сейчас, где больше заплатят- там и "патриотизм"...
ОПС
ОПС ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:52
Да, понятно, сыроват для Динамо. Но, я болею с 1970 го года и видел много вроде бы наших футболистов, которые оказались пустышкой. Но очень хочется, чтобы Тюкавин стал истинно Динамовцем.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:13
Зачем его из окна продавать? Зачем вообще в форточку лезть? Вы в дверь войдите и продайте! 😁

Шучу, разумеется. не надо мне рассказывать, что это не те окна
nubom
nubom
вчера в 12:28
Я бы посоветовал руководству команды заняться шахматами. Там существует железный закон: размен фигур после жертвы ферзя (Захаряна) приводит к неминуемому проигрышу.
drug01
drug01
вчера в 12:14
Надо создать ему условия хорошие и удержать!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:04
Непркасаемых нет, когда дело только в цене.
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 11:56
И не будет,разве от Зенита и то вопрос...
Capral
Capral
вчера в 11:48
Вряд ли на Тюкавина так скоро появятся предложения из Европы, да и в России, я уверен- желающих найдется немного... Много выдано ему авансов, но если предельно откровенно, на сегодня, ничего особенного в нем не вижу. Очень зависимый форвард, не универсальный, техника не самая впечатляющая. Безусловно, талантливый, но любой талант надо развивать и много работать. Ну и футбольного интеллекта у Кости немного, в отличие от его бывшего партнера Захаряна.

Интересно отметить, что, отец Тюкавина, игравший в нашем бенди много лет, тоже, особой креативностью не отличался. Хотя, конечно- игрок был незаурядный. Помню, многие его игры за ДИНАМО! Костя, пока, лидером команды не стал. Не похож он на вожака. Но, думаю, если в кубковом матче со Спартаком выйдет- обязательно забьёт, КБ- "его" команда!

Что касается остальных, то да- со многими надо расставаться, баласта, Йокановичу набрали много, надо избавляться, если думаем о высоких местах и медалях. Фомина- в первую очередь на выход, а с ним- Фернандеcа, Маричаля и Дасу... Защиту укрепить- нормальными игроками!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Сегодня нет предложений- завтра появятся - сам же говорит- "это футбол иногда бывают ситуации"...
Гость
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