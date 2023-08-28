В «Динамо» исключили возможность продажи Тюкавина в два ближайших окна

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вчера, 11:26

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что его клуб в ближайшее время не продаст форварда .

Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов.

В то же время Гафин отметил, что другие игроки могут быть проданы: