В «Динамо» исключили возможность продажи Тюкавина в два ближайших окна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что его клуб в ближайшее время не продаст форварда Константина Тюкавина.
Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов.
В то же время Гафин отметил, что другие игроки могут быть проданы:
Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально.
Интересно отметить, что, отец Тюкавина, игравший в нашем бенди много лет, тоже, особой креативностью не отличался. Хотя, конечно- игрок был незаурядный. Помню, многие его игры за ДИНАМО! Костя, пока, лидером команды не стал. Не похож он на вожака. Но, думаю, если в кубковом матче со Спартаком выйдет- обязательно забьёт, КБ- "его" команда!
Что касается остальных, то да- со многими надо расставаться, баласта, Йокановичу набрали много, надо избавляться, если думаем о высоких местах и медалях. Фомина- в первую очередь на выход, а с ним- Фернандеcа, Маричаля и Дасу... Защиту укрепить- нормальными игроками!!!
Интересно отметить, что, отец Тюкавина, игравший в нашем бенди много лет, тоже, особой креативностью не отличался. Хотя, конечно- игрок был незаурядный. Помню, многие его игры за ДИНАМО! Костя, пока, лидером команды не стал. Не похож он на вожака. Но, думаю, если в кубковом матче со Спартаком выйдет- обязательно забьёт, КБ- "его" команда!
Что касается остальных, то да- со многими надо расставаться, баласта, Йокановичу набрали много, надо избавляться, если думаем о высоких местах и медалях. Фомина- в первую очередь на выход, а с ним- Фернандеcа, Маричаля и Дасу... Защиту укрепить- нормальными игроками!!!