«Рубин» одержал победу над «Уралом» в Кубке России

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вчера, 16:57

«Рубин» обыграл «Урал» (2:1) в матче 3-го тура Кубка России.

На 10-й минуте первый гол в игре забил защитник «Рубина» Рустамьон Ашурматов. На 30-й минуте Егор Тесленко удвоил преимущество казанского клуба. На 35-й минуте нападающий «Урала» Андрей Егорычев сократил отставание в счёте.

«Рубин» 2-е место в группе В (3 очка), «Урал» идёт на 3-м месте (3 очка).