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«Рубин» одержал победу над «Уралом» в Кубке России

вчера, 16:57
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Рубин» обыграл «Урал» (2:1) в матче 3-го тура Кубка России.

На 10-й минуте первый гол в игре забил защитник «Рубина» Рустамьон Ашурматов. На 30-й минуте Егор Тесленко удвоил преимущество казанского клуба. На 35-й минуте нападающий «Урала» Андрей Егорычев сократил отставание в счёте.

«Рубин» 2-е место в группе В (3 очка), «Урал» идёт на 3-м месте (3 очка).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:28
без фанатизма подошёл Урал к этой игре
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:57
Сейчас такая мудреная система розыгрыша Кубка , что можно проиграть раза три , и всё ровно иметь возможность выиграть .
andrefino13
andrefino13 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:55
Странно как при одной победе над Спартаком в сезоне , а дальше вниз , Урал не вылетает . Как ? С тремя очками ?
Nottrow
Nottrow
вчера в 18:53
Рубин с победой, молодцы!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:38
Молодцы, Рубин! Для меня было неожиданно увидеть результат. К сожалению, не посмотрел матч. а статистика плюс минус равная
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:07
Урал просто решил отдохнуть на Кубке.
lotsman
lotsman
вчера в 18:05
Рубин играл лучше и победил заслуженно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:01
Стратегические игры Урала, не более. С победой Казань!
nubom
nubom
вчера в 17:44
Урал течет вниз, а вот Рубин мчится вверх!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:30
Урал ожидает спад..
Клуб не готов быть в элите
Futurista
Futurista
вчера в 17:21
Урала как обычно только на 1 матч в сезоне со Спартаком хватает...дальше только вниз...
Capral
Capral
вчера в 17:20
Рубин с победой!!! Респект Рахимову!!! Так держать!!! Рубин- всё больше становится тренерской командой!!!

Если Рахимову удастся создать боеспособную команду- еще раз перед ним извинюсь!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:19
Рубин играл лучше и победил заслужено. Урал играл беззубо в нападении,
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:16
Урал наверное ещё не отошёл от поражения в Питере...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:11
Рубин был лучше и заслуженно Победил !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:10
Урал поплыл?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:07
Рубин был не плох, с победой!
chromage
chromage
вчера в 17:01, ред.
Рустамжон Ашурматов же.
Рубиновых с победой.
1viking17
1viking17
вчера в 16:58
Рубин с победой!!!
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