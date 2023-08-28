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«Арсенал» сыграл вничью с «Торпедо» в матче Первой лиги

вчера, 20:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги (1:1).

На 36-й минуте туляков вывел вперёд Ишхан Гелоян. Гости отыгрались на 56-й — отличился Ираклий Манелов.

«Арсенал» занимает 15-е место в первенстве, имея в активе 7 очков. «Автозаводцы» располагаются на 6-й строчке с 11 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:14, ред.
Смотрю на Торпедо и сердце кровью обливается. И это не громкие слова, а действительно душевная боль. Никакого прогресса в игре, набор непонятных исполнителей, просто для физического пополнения, не более того. Где, новые- Сахаровы, Юрины, Храбростины???

Каким судом вас судить, господа руководители, некогда славного московского и советского клуба?! Вы растоптали память замечательного клуба и его прекрасной истории!!! Вогнали известную команду в грязь, команду, Славу которой создавли не вы, а люди достойные и известные, которых любила и уважала вся страна!!!

Я смотрю на Торпедо, и кроме традиционной формы, и логотипа клуба не вижу, той, грозной команды, которую помню, которая становилась чемпионом страны, на равных играла с европейскими грандами... Просто не хватает нормативной лексики, чтобы выразить свое возмущение происходящим.
drug01
drug01
вчера в 21:00
Торпедо надо набирать очки, иначе путь на верх будет сорван
Гость
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