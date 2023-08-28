«Арсенал» сыграл вничью с «Торпедо» в матче Первой лиги

«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги (1:1).
На 36-й минуте туляков вывел вперёд Ишхан Гелоян. Гости отыгрались на 56-й — отличился Ираклий Манелов.
«Арсенал» занимает 15-е место в первенстве, имея в активе 7 очков. «Автозаводцы» располагаются на 6-й строчке с 11 баллами.
Каким судом вас судить, господа руководители, некогда славного московского и советского клуба?! Вы растоптали память замечательного клуба и его прекрасной истории!!! Вогнали известную команду в грязь, команду, Славу которой создавли не вы, а люди достойные и известные, которых любила и уважала вся страна!!!
Я смотрю на Торпедо, и кроме традиционной формы, и логотипа клуба не вижу, той, грозной команды, которую помню, которая становилась чемпионом страны, на равных играла с европейскими грандами... Просто не хватает нормативной лексики, чтобы выразить свое возмущение происходящим.
Каким судом вас судить, господа руководители, некогда славного московского и советского клуба?! Вы растоптали память замечательного клуба и его прекрасной истории!!! Вогнали известную команду в грязь, команду, Славу которой создавли не вы, а люди достойные и известные, которых любила и уважала вся страна!!!
Я смотрю на Торпедо, и кроме традиционной формы, и логотипа клуба не вижу, той, грозной команды, которую помню, которая становилась чемпионом страны, на равных играла с европейскими грандами... Просто не хватает нормативной лексики, чтобы выразить свое возмущение происходящим.