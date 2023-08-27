«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче с двумя пенальти и удалением

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вчера, 23:47

«Наполи» обыграл «Сассуоло» (2:0) в матче 2-го тура Серии А.

На 16-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. На 52-й минуте полузащитник «Сассуоло» Максим Лопес получил красную карточку. На 60-й минуте форвард «Наполи» Джакомо Распадори не реализовал одиннадцатиметровый. На 64-й минуте защитник неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество хозяев поля.

В следующем туре «Наполи» сыграет против «Лацио», а «Сассуоло» — против «Вероны».