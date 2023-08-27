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«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче с двумя пенальти и удалением

вчера, 23:47
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Наполи» обыграл «Сассуоло» (2:0) в матче 2-го тура Серии А.

На 16-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. На 52-й минуте полузащитник «Сассуоло» Максим Лопес получил красную карточку. На 60-й минуте форвард «Наполи» Джакомо Распадори не реализовал одиннадцатиметровый. На 64-й минуте защитник неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество хозяев поля.

В следующем туре «Наполи» сыграет против «Лацио», а «Сассуоло» — против «Вероны».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Наполи»
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Все комментарии
Dinamo
Dinamo ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 13:43
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 13:00
    "Сассуоло" отсассуолило.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 10:31
    Хорошее начало для Наполи и новичок хорош!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 10:13
    Сассуоло повезло, что выгребли только два.
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:41
    тяжелой борьбы не случилось
    ilia77707
    ilia77707
    сегодня в 08:37, ред.
    Наполи радует , отличная сбалансированная игра и конечно надо отметить Хвичу , его не выпустили c первых минут из-за травмы которая у него была в начале сезона , но как он появился на поля сразу стало ясно кто в доме хозяин , просто лучший игрок , этим все сказано , вся игра идет через него , все обострение...
    juchok
    juchok
    сегодня в 07:55
      ABir
      ABir
      сегодня в 07:39
      Предсказуемый и ожидаемый результат от чемпиона, сенсации не произошло
      n3p9cewwr3h6
      n3p9cewwr3h6
      сегодня в 07:36
      Наполи хорошо входят в сезон, удачи им в ЛЧ
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 07:14
      В общем Наполи победил при минимальных усилиях.
      SSC Napoli
      SSC Napoli ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 06:18
      Какой бы не был, соперник есть соперник.
      adekvat
      adekvat ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 06:10
      Пенальти забить ассистент не нужен.
      Capral
      Capral ответ SSC Napoli (раскрыть)
      сегодня в 01:56
      Ну да, соперник грозный.
      🤣🤣🤣🤣🤣😃🤣😃
      SSC Napoli
      SSC Napoli ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 01:28
      Вышел во втором тайме и почти сразу же отдал голевую передачу.
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 00:10
      Чуваку зарплату подняли, он не играет. Хорошо устроился!!! Смотрю, блитательный Осимхен и без него забивает!!!
      drug01
      drug01
      сегодня в 00:07
      Победа Наполи заслуженная, надо только побеждать!
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 00:07
      На лавке блистал.... Как обычно.
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😃😃😃😃😃😃
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:06
      А Хвичка где? Опять не играл? За шо ему деньги платят?!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 00:04
      Кто смотрел матч, блистал ли грузинский марадона на левом фланге, как обычно , или....?
      Гость
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