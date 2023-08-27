«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 2-го тура Серии А.
На 24-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон. На 80-й минуте нападающий Душан Влахович сравнял счёт.
В следующем туре «Ювентус» сыграет против «Эмполи», а «Болонья» — против «Кальяри».
Так и будут Влахович с Кьезой тащить этого пустого тренера глухой обороны весь сезон.
Ничья — справедливый, но неудачный для болонки исход.
Так и будут Влахович с Кьезой тащить этого пустого тренера глухой обороны весь сезон.
Ничья — справедливый, но неудачный для болонки исход.