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«Ювентус» ушёл от поражения в матче против «Болоньи»

вчера, 21:27
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 2-го тура Серии А.

На 24-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон. На 80-й минуте нападающий Душан Влахович сравнял счёт.

В следующем туре «Ювентус» сыграет против «Эмполи», а «Болонья» — против «Кальяри».

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Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ювентус»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:10
сеньора что-то стала совсем старая
ОПС
ОПС
сегодня в 04:29
Ювентус "ушел" от поражения. Лучше бы вообще проиграл. Может от стыда лучше бы стал играть. А то дома с не самым сильным клубом и вот так.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:12
Результат несколько неожиданный. До матча вроде бы всё было очевидно.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:25, ред.
Болонцы были чуть сильнее, играли красиво, моменты у них были ярче, подвела реализация, плюс еще и пенальти спорный им не дали. А так зебры с Аллегри — такие же как обычно: громкий состав, пять атакующих игроков на поле, а моментов создали раз-два, страдали в обороне, топтались в центре и забили не с тренерской работы, а на индивидуальном мастерстве игрока, от которого Аллегри так пытается избавиться.
Так и будут Влахович с Кьезой тащить этого пустого тренера глухой обороны весь сезон.
Ничья — справедливый, но неудачный для болонки исход.
ABir
ABir
вчера в 22:23
Казалось бы в домашнем матче старая сеньора должна была брать три очка в матче не с самым титулованным клубом Италии
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:03
Началось в деревне утро ! Это я про Аллегри и его тактику . Юве ,самый титулованный клуб Серии А , выходит играть на своём поле с одним нападающим с командой точно не из серии топ клуба . Мало того что ещё и судейство наглым образом были на стороне хозяев поля, так ещё и сами хозяева ничего не могли из этого преимущества выжать в свою пользу . Спасибо судейскому корпусу , что не поставили явный пенальти в ворота Ювентуса и спасли старушку от проигрыша . Отдельное спасибо Алексу Сандро за косяки , сегодня был один из худших на мой субъективный взгляд в составе Ювентуса . Ну а Влахович сделал то что должен был сделать нападающий, сравнял счёт и тем самым Юве избежал поражение на своём поле от Болоньи . Когда наступит тот день когда я больше не увижу у руля старой сеньоры гражданина Аллегри . Это всё сугубо моё субъективное мнение , спорить не с кем не собираюсь . Спасибо за понимание, всем Добра !
BagioR
BagioR
вчера в 21:50
А я уже переживать начал, куда это кальмабол делся? Ура! Веди нас Макс на встречу к новым антирекордам!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38
Тут всё таки надо отметить и Болонью, сыграть в ничью с Юве на её поле - дорогого стоит.
протон
протон
вчера в 21:28
Марко Ди Белло был лучшим у Ювентуса. Вытащил ничью.
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