Скандальный президент отбивает атаку. В Испании кипят страсти

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сегодня, 14:08

Луис Рубиалес не собирается уходить после поцелуя.

Скандал в испанском футболе набирает обороты. То, что изначально казалось шуткой, возможно, не самой удачной, переросло в настоящий управленческий кризис и внутреннюю войну. Она перекинулась с женского футбола на весь футбол Испании.

Вкратце напомним, что произошло. Президент Испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес на награждении сборной Испании, выигравшей женский чемпионат мира, от избытка чувств в губы поцеловал футболистку Хенни Эрмосо. На него обрушилось мощнейшее давление, завертелся огромный механизм, к критике подключались всё новые и новые силы.

Рубиалес позднее извинился за своё поведение. Но этот маховик так просто не остановить. RFEF заявила, что проведёт своё расследование в отношении собственного президента. Сама Эрмосо выступила с заявлением:

Мой профсоюз FIFPRO в координации с моим агентством TMZ заботится о защите моих интересов. Мы твёрдо осуждаем поведение, унижающее достоинство женщин. От нашей ассоциации мы просим Королевскую федерацию футбола Испании внедрить необходимые протоколы, обеспечить права наших игроков и принять эффективные меры. Очень важно, чтобы наша национальная сборная, действующий чемпион мира, всегда была представлена фигурами, которые провозглашают ценности равенства и уважения во всех сферах. Необходимо продолжать продвигаться вперёд в борьбе за равенство, борьбе, которую наши игроки-женщины решительно вели и которая привела нас к тому положению, в котором мы находимся сегодня.

После этого заявления от её имени выступал только профсоюз. Но уже и звёзды мужского футбола стали набрасываться на Рубиалеса, требуя его отставки. И просто звёзды шоу-бизнеса, где на подобных темах собаку съели. Давление нарастало комом как раз перед заседанием ассамблеи RFEF. И уже казалось решённым, что именно на этом заседании будет объявлено об отставке Рубиалеса. Но человека, который привык находиться в состоянии войны, а его противником часто являлся президент Ла Лиги Хавьер Тебас, не так-то просто «свалить». Он сам пошёл в атаку.

Неожиданный поворот

Вместо того, чтобы посыпать голову пеплом перед почтенной публикой, Рубиалес бахнул из всех орудий с высокой трибуны.

Считаете ли вы этот инцидент настолько серьезным, что я должен уйти после самого лучшего периода руководства в истории испанского футбола? Позвольте мне сказать: я не собираюсь уходить в отставку. Не собираюсь уходить. Я подвергся большому давлению. Попытки убрать меня продолжатся. Но мы живём в мире законов. Достаточно ли поцелуя по обоюдному согласию, чтобы убрать меня? Я буду бороться до конца. Надеюсь, что все будут действовать по закону. А поскольку законных причин отстранять меня нет, этого не произойдёт.

Рубиалес, к слову, ещё кое-чем неприглядным отметился во время финала чемпионата мира. Например, схватился за гениталии рядом с королевской особой. Вот за этот «жест эйфории» он извинился. Однако нападок со стороны Эрмосо и её представителей категорически не приемлет.

Это можно сравнить с отеческим поцелуем. Ни больше, ни меньше. Все это понимают. Спонтанный поцелуй, эйфорический, по обоюдному согласию. Она не реализовала пенальти. Когда она поднялась на пьедестал, мы улыбнулись друг другу, она попыталась меня поднять, мы чуть не упали, обнялись. Я сказал: «Забудь о пенальти, ты была великолепна, мы бы не выиграли без тебя». Она сказала: «Ты великолепен». Я спросил: «Поцелуй?» Она ответила: «Да». А теперь начинается давление. Причём сама она в основном молчит, а потом выдаёт непонятное заявление. Это общественное покушение на меня. Меня пытаются «убить». Мы должны понимать разницу между правдой и ложью. Я говорю правду. А ложный феминизм не ищет справедливости или истины. Он не заботится о людях. Политики используют эти слова, ничего в них не вкладывая. Эти люди пытаются «убить» меня, а я буду защищаться. Фальшивые феминисты уничтожают людей. Пресса продолжит давить, но я знаю правду. А правда есть правда.

Бурная реакция

Впрочем, выступление Рубиалес вызвало только большую волну критики. К ней уже открыто подключились те, кто к женскому футболу отношения не имеют. Например, Де Хеа, который написал, что у него «из ушей течёт кровь». Женская сборная пошла дальше и объявила бойкот RFEF, пока ею руководит Рубиалес. То есть только что завоевавшие титул чемпионок мира отказались выступать за национальную команду. А Борха Иглесиас из «Бетиса» отказался выступать и за мужскую команду, пока у руля федерации стоит Рубиалес.

В такой истории в стороне не могли остаться и чиновники высшего ранга. Все они, конечно, топят главу федерации, как он и предполагал. Премьер-министр Испании Педро Санчес не был удовлетворён спичем Рубиалеса, а вице-премьер Иоланда Диас открыто призвала его уйти в отставку.

В то же время Виктор Франкос, глава национального совета по спорту, рассказал о конкретных мерах, которые принимает правительство.

Мы начинаем процедуру судебного разбирательства. Мистер Рубиалес должен будет дать объяснения перед спортивным судом. И в зависимости от решения спортивного суда мы примем решение о том, чтобы расстаться с Рубиалесом.

Возможно, именно на это рассчитывает сам Рубиалес. В своей речи он чётко дал понять, что с общественным давлением справится и надеется перевести разбирательство в законное русло, когда суд как раз и будет принимать решение. RFEF сама подала иск о защите чести Рубиалеса. Действительно, законных механизмов отстранить Рубиалеса нет. Станет ли суд выдумывать отсылки на какие-то этические нормы? Или, может, тема с бойкотом и давлением со стороны высших политических сил окажется действенной?