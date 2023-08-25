ЦСКА заявил Давилу на РПЛ

ЦСКА внёс в заявку нападающего Виктора Давилу.
21 августа чилиец стал игроком «армейцев». Контракт с футболистом заключён до 2027 года.
«Красно-синие» ближайший матч проведут на выезде с «Оренбургом», встреча состоится сегодня, 25 августа.
ЦСКА внёс в заявку нападающего Виктора Давилу.
21 августа чилиец стал игроком «армейцев». Контракт с футболистом заключён до 2027 года.
«Красно-синие» ближайший матч проведут на выезде с «Оренбургом», встреча состоится сегодня, 25 августа.
Удачных игр Виктору в ЦСКА.
Удачных игр Виктору в ЦСКА.