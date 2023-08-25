ЦСКА заявил Давилу на РПЛ

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вчера, 13:59

ЦСКА внёс в заявку нападающего .

21 августа чилиец стал игроком «армейцев». Контракт с футболистом заключён до 2027 года.

«Красно-синие» ближайший матч проведут на выезде с «Оренбургом», встреча состоится сегодня, 25 августа.