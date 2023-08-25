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ЦСКА заявил Давилу на РПЛ

вчера, 13:59

ЦСКА внёс в заявку нападающего Виктора Давилу.

21 августа чилиец стал игроком «армейцев». Контракт с футболистом заключён до 2027 года.

«Красно-синие» ближайший матч проведут на выезде с «Оренбургом», встреча состоится сегодня, 25 августа.

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24 августаМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии2
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:31
Поэма о Давиле . Служил Давила футболистом , Давила футболистом был .... ! ))))))
Red blu
Red blu
вчера в 19:49, ред.
Удачи Давилу!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:27
Ну удачи Давили в нашем чемпионате !
Futurista
Futurista
вчера в 15:05
Подумаешь Давила...давила давила, но не додавила)...надо было Забивалу брать...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 15:01
Пожелаю ему удачи!... в нападении у коняшек может теперь будет все получаться.
sova147
sova147
вчера в 14:34
Виктор должен укрепить игру ЦСКА, смелее в бой!
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 14:29
Отлично - сегодня и посмотрим. А ещё на подходе правый защитник и левый латераль!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:27
Фамилия сама за себя говорит, что игрок должен делать на поле.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:03
Отличная долгожданная новость.
Удачных игр Виктору в ЦСКА.
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