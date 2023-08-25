Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему вратарь Игорь Акинфеев не попал в состав на сегодняшний матч РПЛ против «Оренбурга».
«Как мы знаем, Игоря беспокоило колено. Сейчас он полностью восстановился, здоров, но совместно с тренерским штабом, исходя из характеристик газона, было принято решение сегодня Игоря поберечь», — сказал Брейдо.
Вот если бы ты сказал в истории современной России, я бы с тобой согласился, что Акинфееву тут действительно нет равных, и не предвидится. И это я говорю как человек, которому в России симпатичен Спартак.
Вот если бы ты сказал в истории современной России, я бы с тобой согласился, что Акинфееву тут действительно нет равных, и не предвидится. И это я говорю как человек, которому в России симпатичен Спартак.