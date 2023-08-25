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В ЦСКА рассказали, почему Акинфеев не сыграл против «Оренбурга»

вчера, 19:03
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему вратарь Игорь Акинфеев не попал в состав на сегодняшний матч РПЛ против «Оренбурга».

«Как мы знаем, Игоря беспокоило колено. Сейчас он полностью восстановился, здоров, но совместно с тренерским штабом, исходя из характеристик газона, было принято решение сегодня Игоря поберечь», — сказал Брейдо.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:12
Возраст берет свое, уже не так, как в молодости заживают травмы. Здоровья Игорю!
Igo0rek
Igo0rek ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
Ты написал "за всю историю России", а СССР это часть российской истории. И при СССР была РСФСР, то бишь Россия, а до всего этого была Российская империя. И все это часть истории России.
Вот если бы ты сказал в истории современной России, я бы с тобой согласился, что Акинфееву тут действительно нет равных, и не предвидится. И это я говорю как человек, которому в России симпатичен Спартак.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:36
Не хочу тебя учить читать, но я написал России, а ты написал вратарей СССР и с ними сравнивать сложно и не объективно, так как разные времена
Igo0rek
Igo0rek ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:27
Ты хочешь сказать, что Акинфеев лучше Яшина и Дасаева?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:02
Ну это твое мнение, а у большинства будет другое
Igo0rek
Igo0rek ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:56
Хахаха нет, и даже не второй.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:48
Думаю это его последний сезон, к сожалению, лучший вратарь за всю историю России
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:51
Вот это правильно, Игорь понадобится здоровый в матче с Зенитом
протон
протон
вчера в 19:10
Плохо! Не пора ли Помазуна из аренды возвращать. Он в сумасшедшей форме в Урале сейчас.
izrafel
izrafel
вчера в 19:07
Правильное и мудрое решение... пусть играет следующий матч.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:05
Молоды подошли профессионально и прагматично- подстраховались на всякий случай.
Гость
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