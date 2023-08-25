В ЦСКА рассказали, почему Акинфеев не сыграл против «Оренбурга»

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вчера, 19:03

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему вратарь не попал в состав на сегодняшний матч РПЛ против «Оренбурга».

«Как мы знаем, Игоря беспокоило колено. Сейчас он полностью восстановился, здоров, но совместно с тренерским штабом, исходя из характеристик газона, было принято решение сегодня Игоря поберечь», — сказал Брейдо.