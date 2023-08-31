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«Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» договорились о переходе Нуньеша

вчера, 12:41

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеуш Нуньеш близок к переходу в «Манчестер Сити».

По информации источника, клубы достигли окончательного соглашения о трансфере португальского игрока за 62 млн евро.

В сделке не предусмотрены дополнительные условия, но «волки» получат 10% от последующей продажи хавбека. В данный момент стороны занимаются оформлением документов, Нуньешу разрешили отправиться в Манчестер для прохождения медосмотра.

В рамках другой сделки в обратном направлении может проследовать хавбек «горожан» Томас Дойл, которому предстоит пройти медобследование переход уходом в аренду с правом выкупа за 5 млн фунтов. Если в итоге «Вулверхэмптон» выкупит игрока, «Сити» получит 50% от последующей продажи футболиста.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:54
отличная сделка мс, удачи парню в команде!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:47
Учитывая рынок, договорились по адекватной цене. Добро пожаловать!
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