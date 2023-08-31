«Аль-Иттифак», который возглавляет Джеррард, намерен подписать Вейналдума

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
По информации источника, «Аль-Иттифак», который возглавляет бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ведёт переговоры с футболистом о трансфере. Наставник хочет видеть его в своей команде.
В «Пари Сен-Жермен» не рассчитывают на хавбека, чемпионы Франции готовы отпустить голландца.
Игроки, которые принимают участие в конкурсе прогнозов живут в разных часовых поясах. Если в Москве 05.00, то на Камчатке уже 14.00. Это я к чему? Оригинально на заключительный финальный день поставить 4 матча на 05.00 Московского времени. И ставки сделали лишь те кто уже проснулся.... остальные просто этих ставок не увидели и в итоге получилось что некоторые игроки получили, так сказать плюсовую фору (пусть небольшую но фору).
Можно ли в дальнейшем как то определиться в финальный день со временем первой ставки, чтобы все были в равных условиях.
Игроки, которые принимают участие в конкурсе прогнозов живут в разных часовых поясах. Если в Москве 05.00, то на Камчатке уже 14.00. Это я к чему? Оригинально на заключительный финальный день поставить 4 матча на 05.00 Московского времени. И ставки сделали лишь те кто уже проснулся.... остальные просто этих ставок не увидели и в итоге получилось что некоторые игроки получили, так сказать плюсовую фору (пусть небольшую но фору).
Можно ли в дальнейшем как то определиться в финальный день со временем первой ставки, чтобы все были в равных условиях.