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«Аль-Иттифак», который возглавляет Джеррард, намерен подписать Вейналдума

вчера, 11:43

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

По информации источника, «Аль-Иттифак», который возглавляет бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ведёт переговоры с футболистом о трансфере. Наставник хочет видеть его в своей команде.

В «Пари Сен-Жермен» не рассчитывают на хавбека, чемпионы Франции готовы отпустить голландца.

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izrafel
izrafel
вчера в 12:03
Уважаемая администрация!

Игроки, которые принимают участие в конкурсе прогнозов живут в разных часовых поясах. Если в Москве 05.00, то на Камчатке уже 14.00. Это я к чему? Оригинально на заключительный финальный день поставить 4 матча на 05.00 Московского времени. И ставки сделали лишь те кто уже проснулся.... остальные просто этих ставок не увидели и в итоге получилось что некоторые игроки получили, так сказать плюсовую фору (пусть небольшую но фору).

Можно ли в дальнейшем как то определиться в финальный день со временем первой ставки, чтобы все были в равных условиях.
протон
протон
вчера в 12:02
Я поддерживаю! Ни в ПСЖ ни в Роме счастья не обрёл, может повезет в команде с лучшим капитаном в его жизни) да и бабков, говорят, там хорошо насыпают
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:57
ПСЖ отпускает.значит поедет к саудам.
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