«Аль-Иттифак», который возглавляет Джеррард, намерен подписать Вейналдума

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вчера, 11:43

Полузащитник ПСЖ может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

По информации источника, «Аль-Иттифак», который возглавляет бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ведёт переговоры с футболистом о трансфере. Наставник хочет видеть его в своей команде.

В «Пари Сен-Жермен» не рассчитывают на хавбека, чемпионы Франции готовы отпустить голландца.