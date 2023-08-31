Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиЛига чемпионов 2023/2024

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24

вчера, 19:51

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24. Были сформированы 8 групп.

Группа А
«Бавария»
«Манчестер Юнайтед»
«Копенгаген»
«Галатасарай»

Группа В
«Севилья»
«Арсенал»
ПСВ
«Ланс»

Группа С
«Наполи»
«Реал»
«Брага»
«Унион»

Группа D
«Бенфика»
«Интер»
«Зальцбург»
«Реал Сосьедад»

Группа Е
«Фейеноорд»
«Атлетико»
«Лацио»
«Селтик»

Группа F
ПСЖ
«Боруссия» Д
«Милан»
«Ньюкасл»

Группа G
«Манчестер Сити»
«РБ Лейпциг»
«Црвена Звезда»
«Янг Бойз»

Группа H
«Барселона»
«Порту»
«Шахтер»
«Антверпен»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы
Сегодня, 14:42
Захарян против «Интера», а ПСЖ в «группе смерти». Итоги жеребьёвки ЛЧ
Вчера, 21:43Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии6
Соберите группу смерти. Лига чемпионов обретает конкретные очертания
Вчера, 09:54Сергей Иванов в блоге Магический шарКомментарии27
Роналду отправится в Таджикистан. Итоги жеребьёвки азиатской Лиги чемпионов
24 августа
ОфициальноСтали известны результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы
07 августа
ОфициальноПрошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов
07 августа
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:14, ред.
Который год смотрю на жеребьевку, и вывод напрашивается следующий: по итогу группового этапа всё будет по штампам (за редким исключением) - лидеры чемпов по любому попадут в 1/8...
А так..., группы В, Е и F - ровные, где каждые матчи, пусть где то и не по качеству, но по накалу, будут убойными. В остальным группах итоговый счёт 7 : 0 (утрировано) будет привычным делом из-за бардака и коррупции в УЕФА, ибо 32 команды в ЛЧ - это явный перебор.
Igo0rek
Igo0rek ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 11:23
Требую реформу)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:02
ПСЖ в этом году даже из группы не выйдет ) вовремя Месси свалил )
Mixa_69
Mixa_69 ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 09:12
Кроме него Нарциста уже и не вспоминает. НИ кто Кроме Арабов.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:49
У Реала боевая группа, очень не простая, Хвича не даст соврать
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 05:28
Смысл спорить, если любой словарь эти слова считает синонимами?
Igo0rek
Igo0rek ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 01:31
По твоему если я возьму гитару и начну играть, то гитара и музыка станут синонимами, потому что действия выполняются одним лицом?
ABir
ABir
сегодня в 00:11
Жаль, что наших там совсем нет
Ринат Вагапов
Ринат Вагапов ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 00:04
Это мы еще посмотрим ппц Милану или нет! Милан силен не забывай, не надо их принимать за слабых! Forza Milan😈
Шишанутый
Шишанутый ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 00:02
Весь мир будет смотреть. Уже закупили права все каналы мира на лигу Саудовской Аравии и ЛЧ АФК тоже купят. Американцы кстати тоже купили так что гном тоже сможет посмотреть на игру лучшего футболиста в истории.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:48
Криша всё равно никто не будет смотреть.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:48
Из всех F интереснее.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:47
Посредственные группы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
Моё личное мнение - F -группа смерти, а вот группа G вполне себе проходимая...
3ton
3ton
вчера в 21:36
Кстати по именам очень слабая ЛЧ.
Отсутствие Ювентуса , Челси , Ливерпуля , Аякса и т.д
Как-то не по себе
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:26
ЛЧ АФК в этом сезоне интересней европейской. Тут только групу Реала и Псж можно посмотреть, остальные групы слабые.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:25
Привет, дружище, рад видеть.
Я уже давно спокоен, прошёл же закалку сначала Барс-ф, потом Славновым... Теперь лишь изредка записываю чёрными буковками на белый холст Соккера глупые мысли, которые в моей голове генерируют тараканы.

Ну что, как думаешь, в финале встретимся? :-) Эх, был бы Милан нынче как в девяностых, могли бы...
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:18
Сил, Юр..
не самый интересный персонаж
Futurista
Futurista
вчера в 21:16
Интересные группы и мысли...причем у всех разные...

Вспомнился один эксперт )...

Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:03
Вот, именно.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:01
Ваше право.
lNGMAN
lNGMAN
вчера в 20:59
Челси повезло со жребием)))
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:59
Я Вас не обманывал, и не надо ставить мне условия.

Честь имею.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:59
Стратегия - план действия, тактика - его реализация. Поскольку мы говорим о футболе, а не о новом месторождении нефти и газа в офисе компании, то это слова синонимы, поскольку выполняются одним лицом, а не несколькими как в приведённом примере.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:57
Хавертца хотела Бавария, как возможную замену ушедшему поляку, но Тухель отказался. Наверняка, МС из группы выйдет, а к весне возможны изменения... Британский футбол я плохо знаю, но хорошо помню Гварда, по его работе в Баварии, и ту жесточайшую критику, которой он подвергался. На сегодняшний день, Бавария- не конкурент МС в силу различных причин, кроме того, Тухелю не удается пока стабилизировать состав и саму игру. Даже, если посмотреть недавнюю прессуху Тухеля, где он нервно отвечал на вопросы, можно сделать вывод, что пока, ни морально, ни в игровом плане- команда не готова к жесткой конкуренции в ЛЧ. Что будет весной- посмотрим...
Igo0rek
Igo0rek ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:55
Нет, это не синонимы. Одно, является подпунктом другого.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:51
Можете искренне, я тогда поверю. Да и прошу прощения, что увидел нестыковки в Ваших комментариях, что привело к некой обиде на меня, как мне кажется. Я этого не хотел, всего лишь люблю правду, её и так мало в нашем мире.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:45
Добрый вечер, Виктор. Думаю, в этом году ему всё ещё может быть просто, потому что все клубы АПЛ кроме МС на старте опять не очень убедительны, "Бавария" пока вопрос, "Реал" без ЦН. Жаль, что "Арсенал" провёл ужасную трансферную кампанию, как я и предполагал (Эду в принципе мало что может). Купили непонятного Хавертца втридорога...
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:42
Я конечно тоже извиняюсь, но мне трудно вам отвечать, ведь вы, по последнему сообщению- мне не верите. Помните? Ну вот. А если человек мне не верит, как я могу с ним разговаривать?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:38
Я, конечно, извиняюсь, но слова "стратег" и "тактик" - синонимы 🤫
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 