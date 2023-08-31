Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24. Были сформированы 8 групп.
Группа А
«Бавария»
«Манчестер Юнайтед»
«Копенгаген»
«Галатасарай»
Группа В
«Севилья»
«Арсенал»
ПСВ
«Ланс»
Группа С
«Наполи»
«Реал»
«Брага»
«Унион»
Группа D
«Бенфика»
«Интер»
«Зальцбург»
«Реал Сосьедад»
Группа Е
«Фейеноорд»
«Атлетико»
«Лацио»
«Селтик»
Группа F
ПСЖ
«Боруссия» Д
«Милан»
«Ньюкасл»
Группа G
«Манчестер Сити»
«РБ Лейпциг»
«Црвена Звезда»
«Янг Бойз»
Группа H
«Барселона»
«Порту»
«Шахтер»
«Антверпен»
Арсенал в самую лёгкую группу попал.
Реал... вспомнился сразу скандал с нагретыми и вибрирующими шариками.
МЮ ещё не факт, что вторыми станут.
В остальных всё предсказуемо по проходу дальше.
Арсенал в самую лёгкую группу попал.
Реал... вспомнился сразу скандал с нагретыми и вибрирующими шариками.
МЮ ещё не факт, что вторыми станут.
В остальных всё предсказуемо по проходу дальше.
Но точно ясно , что заруба там будет до последнего тура .
Звезды сошлись , даже планеты , Барселоне фартануло за многие годы .
Если Барселона не сможет первое место взять с такими пассажирами , то Хави смело может в отставку идти 😂😂💪
Но точно ясно , что заруба там будет до последнего тура .
Звезды сошлись , даже планеты , Барселоне фартануло за многие годы .
Если Барселона не сможет первое место взять с такими пассажирами , то Хави смело может в отставку идти 😂😂💪