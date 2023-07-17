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Определена сетка первых раундов Пути регионов Кубка России-2023/24

вчера, 17:59

Стала известна сетка первых раундов Пути регионов Кубка России сезона 2023/24.

1-й отборочный раунд:

«СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Пионер» (станица Ленинградская) — «Дружба» (Майкоп)

«ФШМ» (Москва) — «Пересвет» (Домодедово)

«Строгино» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

2DROTS (Москва) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

«Динамо» (Киров) — «Композит» (Павловский Посад)

«Амкал» (Москва) — «Знамя» (Ногинск)

«Родина Медиа» — «Динамо» (Вологда)

«Атом» (Нововоронеж) — «Спартак» (Тамбов)

«Коломна» — «Квант» (Обнинск)

«Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Санкт-Петербург)

«Псков» — «Луки-Энергия» (Великие Луки)

«Тверь» — «Электрон» (Великий Новгород)

«Оргэнергострой» (Димитровград) — «Университет» (Ульяновск)

«Носта» (Новотроицк) — «Уралец ТС» (Нижний Тагил)

«Ильпар» (Пермский край) — «Торпедо» (Миасс)

«Темп» (Барнаул) — «Динамо» (Барнаул)

«Дальнереченск» (Приморский край) — «Иркутск»

2-й отборочный раунд:

«Астрахань» – «Ротор» (Волгоград)

«Легион» (Махачкала) – «Победа» (Хасавюрт)

«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Нальчик»

«СКА-Ростов-на-Дону» – «Чайка» (Песчанокопское)

«Металлург» (Липецк) – «Форте» (Таганрог)

«Салют Белгород» – «Авангард» (Курск)

«Рязань» – «Космос» (Долгопрудный)

«Торпедо-Владимир» – «Химик» (Дзержинск)

«Сахалинец» (Москва) – «Сатурн» (Раменское)

«Химик-Август» (Вурнары) – «Зенит» (Пенза)

«Челябинск» – «Иртыш» (Омск)

«Биолог-Новокубанск» — «СтавропольАгроСоюз»/«Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Кубань-Холдинг» (станица Павловская) — «Пионер» (станица Ленинградская) — «Дружба» (Майкоп)

«Велес» (Москва) — «ФШМ» (Москва)/«Пересвет» (Домодедово)

«Зоркий» (Красногорск) — «Строгино» (Москва)/«Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

«Муром» — 2DROTS (Москва)/«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

«Чертаново» (Москва) — «Динамо» (Киров)/«Композит» (Павловский Посад)

«Текстильщик» (Иваново) — «Амкал» (Москва)/«Знамя» (Ногинск)

«Спартак» (Кострома) — «Родина Медиа»/«Динамо» (Вологда)

«Динамо» (Брянск) — «Атом» (Нововоронеж)/«Спартак» (Тамбов)

«Калуга» — «Коломна»/«Квант» (Обнинск)

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург)/«Динамо» (Санкт-Петербург)

«Псков»/«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Тверь»/«Электрон» (Великий Новгород)

«Волга» (Ульяновск) — «Оргэнергострой» (Димитровград)/«Университет» (Ульяновск)

«Уфа» — «Носта» (Новотроицк)/«Уралец ТС» (Нижний Тагил)

«Амкар» (Пермь) — «Ильпар» (Пермский край)/«Торпедо» (Миасс)

«Новосибирск» — «Темп» (Барнаул)/«Динамо» (Барнаул)

«Динамо» (Владивосток) — «Дальнереченск» (Приморский край)/«Иркутск»

Игры первого раунда пройдут с 1 по 3 августа, второго — с 22 по 24 августа.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 20:50
Главное стрелки там переводить не забывайте, а то в этих путях запутаются и не туда приедут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:20
Много команд,хороших и разных!
shlomo
shlomo
вчера в 18:40
Должна обязательно быть темная лошадка.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:10
Ну если все пары 1 раунда определились - значит будет всё Путём!)))
2dq79an4f9j2
2dq79an4f9j2
вчера в 18:07
Московских команд много развелось
Гость
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