Определена сетка первых раундов Пути регионов Кубка России-2023/24

Стала известна сетка первых раундов Пути регионов Кубка России сезона 2023/24.
1-й отборочный раунд:
«СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ» (Пятигорск)
«Пионер» (станица Ленинградская) — «Дружба» (Майкоп)
«ФШМ» (Москва) — «Пересвет» (Домодедово)
«Строгино» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
2DROTS (Москва) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
«Динамо» (Киров) — «Композит» (Павловский Посад)
«Амкал» (Москва) — «Знамя» (Ногинск)
«Родина Медиа» — «Динамо» (Вологда)
«Атом» (Нововоронеж) — «Спартак» (Тамбов)
«Коломна» — «Квант» (Обнинск)
«Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Санкт-Петербург)
«Псков» — «Луки-Энергия» (Великие Луки)
«Тверь» — «Электрон» (Великий Новгород)
«Оргэнергострой» (Димитровград) — «Университет» (Ульяновск)
«Носта» (Новотроицк) — «Уралец ТС» (Нижний Тагил)
«Ильпар» (Пермский край) — «Торпедо» (Миасс)
«Темп» (Барнаул) — «Динамо» (Барнаул)
«Дальнереченск» (Приморский край) — «Иркутск»
2-й отборочный раунд:
«Астрахань» – «Ротор» (Волгоград)
«Легион» (Махачкала) – «Победа» (Хасавюрт)
«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Нальчик»
«СКА-Ростов-на-Дону» – «Чайка» (Песчанокопское)
«Металлург» (Липецк) – «Форте» (Таганрог)
«Салют Белгород» – «Авангард» (Курск)
«Рязань» – «Космос» (Долгопрудный)
«Торпедо-Владимир» – «Химик» (Дзержинск)
«Сахалинец» (Москва) – «Сатурн» (Раменское)
«Химик-Август» (Вурнары) – «Зенит» (Пенза)
«Челябинск» – «Иртыш» (Омск)
«Биолог-Новокубанск» — «СтавропольАгроСоюз»/«Машук-КМВ» (Пятигорск)
«Кубань-Холдинг» (станица Павловская) — «Пионер» (станица Ленинградская) — «Дружба» (Майкоп)
«Велес» (Москва) — «ФШМ» (Москва)/«Пересвет» (Домодедово)
«Зоркий» (Красногорск) — «Строгино» (Москва)/«Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
«Муром» — 2DROTS (Москва)/«Сахалин» (Южно-Сахалинск)
«Чертаново» (Москва) — «Динамо» (Киров)/«Композит» (Павловский Посад)
«Текстильщик» (Иваново) — «Амкал» (Москва)/«Знамя» (Ногинск)
«Спартак» (Кострома) — «Родина Медиа»/«Динамо» (Вологда)
«Динамо» (Брянск) — «Атом» (Нововоронеж)/«Спартак» (Тамбов)
«Калуга» — «Коломна»/«Квант» (Обнинск)
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург)/«Динамо» (Санкт-Петербург)
«Псков»/«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Тверь»/«Электрон» (Великий Новгород)
«Волга» (Ульяновск) — «Оргэнергострой» (Димитровград)/«Университет» (Ульяновск)
«Уфа» — «Носта» (Новотроицк)/«Уралец ТС» (Нижний Тагил)
«Амкар» (Пермь) — «Ильпар» (Пермский край)/«Торпедо» (Миасс)
«Новосибирск» — «Темп» (Барнаул)/«Динамо» (Барнаул)
«Динамо» (Владивосток) — «Дальнереченск» (Приморский край)/«Иркутск»
Игры первого раунда пройдут с 1 по 3 августа, второго — с 22 по 24 августа.