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Стали известны результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы

вчера, 16:40

В Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы.

«Славия» Прага (Чехия)/«Днепр-1» (Украина) — «Заря» Луганск (Украина)

«Олимпиакос» (Греция)/«Генк» (Бельгия) — «Чукарички Станком» (Сербия)

«Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия) — «Лугано» (Швейцария)

«Астана» (Казахстан)/«Лудогорец» (Болгария) — «Аякс» (Нидерланды)

«Жальгирис» (Литва)/«Хэкен» (Швеция) — «Абердин» (Шотландия)

ЛАСК (Австрия) — «Зриньски» Мостар (Босния и Герцеговина)/«Брейдаблик» (Исландия)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова)/«Мольде» (Норвегия) — «Шериф» Тирасполь (Молдавия)/БАТЭ Борисов (Беларусь)

«Олимпия Любляна» (Словения)/«Галатасарай» (Турция) — «Карабах» (Азербайджан)/ХИК (Финляндия)

«Слован» Братислава (Словакия)/«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Ракув» (Польша)/«Арис» (Кипр)

АЕК (Греция)/«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Копенгаген» (Дания)/«Спарта Прага» (Чехия)

Первые матчи пройдут 24 августа, ответные — 30 августа.

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Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 00:34, ред.
Не повезло с жеребьевкой, как минимум один украинский клуб вылетит из Лиги Европы. Вообще считаю это неправильно, что в отборе играют друг с другом клубы из одной страны.
sihafazatron
sihafazatron ответ Busta Rhumes (раскрыть)
вчера в 20:03
Нет. В таком случае поменяют
Busta Rhumes
Busta Rhumes
вчера в 17:32
А разве команды из одной страны могут сойтись в плей-офф?
88je86b3gy9q
88je86b3gy9q
вчера в 16:53
Нам это не светит
Гость
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