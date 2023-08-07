Стали известны результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы.
«Славия» Прага (Чехия)/«Днепр-1» (Украина) — «Заря» Луганск (Украина)
«Олимпиакос» (Греция)/«Генк» (Бельгия) — «Чукарички Станком» (Сербия)
«Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия) — «Лугано» (Швейцария)
«Астана» (Казахстан)/«Лудогорец» (Болгария) — «Аякс» (Нидерланды)
«Жальгирис» (Литва)/«Хэкен» (Швеция) — «Абердин» (Шотландия)
ЛАСК (Австрия) — «Зриньски» Мостар (Босния и Герцеговина)/«Брейдаблик» (Исландия)
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова)/«Мольде» (Норвегия) — «Шериф» Тирасполь (Молдавия)/БАТЭ Борисов (Беларусь)
«Олимпия Любляна» (Словения)/«Галатасарай» (Турция) — «Карабах» (Азербайджан)/ХИК (Финляндия)
«Слован» Братислава (Словакия)/«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Ракув» (Польша)/«Арис» (Кипр)
АЕК (Греция)/«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Копенгаген» (Дания)/«Спарта Прага» (Чехия)
Первые матчи пройдут 24 августа, ответные — 30 августа.