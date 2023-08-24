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Роналду отправится в Таджикистан. Итоги жеребьёвки азиатской Лиги чемпионов

вчера, 15:37

Состоялась жеребьевка азиатской Лиги чемпионов.

Команда Криштиану Роналду «Аль-Наср» попала в группу Е, где сразится с клубами из Ирана, Катара и Таджикистана.

«Аль-Хиляль» с Малкомом и Неймаром в группе D посетит Индию, Иран и Узбекистан. «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема сыграет в Иране, Ираке и Узбекистане.

Группа А: «Пахтакор» (Узбекистан), «Аль-Фейха» (Саудовская Аравия), «Ахал» (Туркменистан), «Аль-Айн» (ОАЭ).

Группа B: «Аль-Садд» (Катар), «Насаф» (Узбекистан), «Аль-Файсали» (Иордания), «Шарджа» (ОАЭ).

Группа C: «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), «Сепахан» (Иран), «Аль-Кува» (Ирак), АГМК (Узбекистан).

Группа D: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Нассаджи Мазандаран» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия), «Навбахор» (Узбекистан).

Группа E: «Персеполис» (Иран), «Аль-Духаиль» (Катар), «Истиклол» (Таджикистан), «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

Группа F: «Чонбук Моторс» (Южная Корея), «Бангкок Юнайтед» (Таиланд), «Лайон Сити Сэйлорс» (Сингапур), «Китчи» (Гонконг).

Группа G: «Йокогама Маринос» (Япония), «Шаньдун Тайшан» (Китай), «Кайя ФК-Илойло» (Филиппины), «Инчон Юнайтед» (Южная Корея).

Группа H: «Бурирам Юнайтед» (Таиланд), «Вентфорет Кофу» (Япония), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Чжэцзян» (Китай).

Группа I: «Ульсан Хендай» (Южная Корея), «Кавасаки Фронтэйл» (Япония), «Джохор Дарул Тазим» (Малайзия), «Патум Юнайтед» (Таиланд).

Группа J: «Ухань Три Таунс» (Китай), «Похан Стилерс» (Южная Корея), «Ханой» (Вьетнам), «Урава Ред Даймондс» (Япония).

Групповой этап пройдет с 18 сентября по 13 декабря.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:51
Вылетит из турнира-будет смеху! А на соккере-море слёз.
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 22:07
За то праздник вТаджикистан, мы рады за Роналду, он перед европейсам не отпустил голову,
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:50
Пусть Роналду выиграет Лигу Чемпионов и там.
Dauletbek
Dauletbek ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 21:48
Хабиб умный человек, реально оценивающий ситуацию, обстоятельства
Дима Глухих
Дима Глухих ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:35
    nubom
    nubom
    вчера в 21:14
    А чего ему? Слетает на севера. Охолонится..
    ilia77707
    ilia77707
    вчера в 21:09, ред.
    Удивляет этот человек , да уйди ты в свое время и вправду его бы в статус легенды записали бы , а так уже который год позорит свой же прошлый уровень футбола , пускай берет пример с Хабиба Нурмагомедова , человек все оценил и ушел на пике и остался непобедимым
    112910415
    112910415
    вчера в 20:17
    красивейшие места, между прочим !
    Predator94
    Predator94
    вчера в 20:10
    Да ну нахрен, лучше бы рфс перешли в азию! В лч играли бы щас и могли реально выиграть трофей!
    Nety
    Nety
    вчера в 19:45
    А география то какая)) Ирак ,Австралия, Япония))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:24
    Таджикам он ещё не забивал. Наверняка...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:22
    Надеюсь, это будет интересно, загадочно, как тысяча и одна ночь, или Али Рональдо и 10 разбойников.
    И, чтобы монета была не фальшивая, а Истиклол не забыл волшебного слова:
    "Сим, сим откройся Гульчитай Рони!"
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 18:19
    А если бы мы перешли в Азию в своё время, то тут были бы и мы. Но импотентам из РФС это не надо. Зп итак на карту придет.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 18:09
    :D Боярам с зп 200 лямов туда необязательно ехать, отправят местных.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:29
    Неймар не поедет, у него будет травма как всегда.
    abuefftagir
    abuefftagir
    вчера в 17:28
    Если забьёт ,будет гордиться что забивал самим таджикам.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 17:13
    Зенит бы даже туда не вышел
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 17:13
    Все-таки есть положительный момент от перехода Роналду. Заодно географию подтянет, узнает о тех странах, о которых он вообще в жизни не слышал.
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 17:07
    Ну вот и в действии работа роналду по пиаризации азиатского футбола. Теперь мы знаем состав групп азиатской ЛЧ
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Akuve (раскрыть)
    вчера в 17:04
    Не чего смешного. Там много звезд. Будет интересный турнир. А европейский футбол падает, от них много звезд уехало.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:03
    "Круто! Азиатская ЛЧ в этом сезоне даже интересней европейской."
    -------------------------------------------------

    ухахахахахахахахахахахах....
    Ведь и новости будут писать об этом чудо турнире))))))))
    Akuve
    Akuve
    вчера в 17:02
    Новости которые мы заслужили. Дожили
    Akuve
    Akuve ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 17:00
      Вoлхв
      Вoлхв
      вчера в 16:57
      Ну да.... а вот Неймар, Малком и Бензема – в Узбекистан...:))))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:36
      Новости, которые мы заслужили
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:33
      Малкому в Ираке понравится)...Неймар как раз на узбека похож...
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 16:32, ред.
      Круто! Азиатская ЛЧ в этом сезоне даже интересней европейской. Удачи Аль-Насру и голов Роналду! Он король европейской ЛЧ, а теперь и азиатскую покарит!!
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 16:21
      Интересно посмотреть будет, если покажут
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 16:20
      Аншлаг будет гарантирован
      Даниил Зашихин
      Даниил Зашихин ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 16:12
      Это западная конференция, у Китая Японии и Кореи свои группы
      Гость
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