Роналду отправится в Таджикистан. Итоги жеребьёвки азиатской Лиги чемпионов

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вчера, 15:37

Состоялась жеребьевка азиатской Лиги чемпионов.

Команда «Аль-Наср» попала в группу Е, где сразится с клубами из Ирана, Катара и Таджикистана.

«Аль-Хиляль» с Малкомом и Неймаром в группе D посетит Индию, Иран и Узбекистан. «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема сыграет в Иране, Ираке и Узбекистане.

Группа А: «Пахтакор» (Узбекистан), «Аль-Фейха» (Саудовская Аравия), «Ахал» (Туркменистан), «Аль-Айн» ( ОАЭ ).

Группа B: «Аль-Садд» (Катар), «Насаф» (Узбекистан), «Аль-Файсали» (Иордания), «Шарджа» ( ОАЭ ).

Группа C: «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), «Сепахан» (Иран), «Аль-Кува» (Ирак), АГМК (Узбекистан).

Группа D: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Нассаджи Мазандаран» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия), «Навбахор» (Узбекистан).

Группа E: «Персеполис» (Иран), «Аль-Духаиль» (Катар), «Истиклол» (Таджикистан), «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

Группа F: «Чонбук Моторс» (Южная Корея), «Бангкок Юнайтед» (Таиланд), «Лайон Сити Сэйлорс» (Сингапур), «Китчи» (Гонконг).

Группа G: «Йокогама Маринос» (Япония), «Шаньдун Тайшан» (Китай), «Кайя ФК -Илойло» (Филиппины), «Инчон Юнайтед» (Южная Корея).

Группа H: «Бурирам Юнайтед» (Таиланд), «Вентфорет Кофу» (Япония), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Чжэцзян» (Китай).

Группа I: «Ульсан Хендай» (Южная Корея), «Кавасаки Фронтэйл» (Япония), «Джохор Дарул Тазим» (Малайзия), «Патум Юнайтед» (Таиланд).

Группа J: «Ухань Три Таунс» (Китай), «Похан Стилерс» (Южная Корея), «Ханой» (Вьетнам), «Урава Ред Даймондс» (Япония).

Групповой этап пройдет с 18 сентября по 13 декабря.