Прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Путь чемпионов
«Слован» Братислава (Словакия)/«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария)
«Антверпен» (Бельгия) — АЕК (Греция)/«Динамо» Загреб (Хорватия)
«Ракув» (Польша)/«Арис» (Кипр) — «Копенгаген» (Дания)/«Спарта Прага» (Чехия)
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова)/«Мольде» (Норвегия) — «Олимпия Любляна» (Словения)/«Галатасарай» (Турция)
Путь лиг
«Рейнджерс» (Шотландия)/«Серветт» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)/«Штурм» (Австрия)
«Брага» (Португалия)/«Бачка-Топола» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция)/«Марсель» (Франция)
Поединки пройдут 22/23 и 29/30 августа 2023 года.
Динамо Загреб
Спарта Прага
Галатасарай
ПСВ
Марсель
Динамо Загреб
Спарта Прага
Галатасарай
ПСВ
Марсель