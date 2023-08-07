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Прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 15:59

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Слован» Братислава (Словакия)/«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария)

«Антверпен» (Бельгия) — АЕК (Греция)/«Динамо» Загреб (Хорватия)

«Ракув» (Польша)/«Арис» (Кипр) — «Копенгаген» (Дания)/«Спарта Прага» (Чехия)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова)/«Мольде» (Норвегия) — «Олимпия Любляна» (Словения)/«Галатасарай» (Турция)

Путь лиг

«Рейнджерс» (Шотландия)/«Серветт» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)/«Штурм» (Австрия)

«Брага» (Португалия)/«Бачка-Топола» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция)/«Марсель» (Франция)

Поединки пройдут 22/23 и 29/30 августа 2023 года.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:10
Примерно равнозначные пары получились.
Busta Rhumes
Busta Rhumes
вчера в 17:18
Янг Бойз
Динамо Загреб
Спарта Прага
Галатасарай
ПСВ
Марсель
23r3xagd92gs
23r3xagd92gs
вчера в 16:12
Бочка Браги очень интересная с питейной точки зрения пара
Futurista
Futurista
вчера в 16:01
Без нас хоть потоп...
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