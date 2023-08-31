Соберите группу смерти. Лига чемпионов обретает конкретные очертания

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вчера, 09:54

Стали известны все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов.

Последний рывок

Прежде чем назвать всех участников, стоит упомянуть об отборе, который завершился в середине этой недели. В финальном раунде плей-офф сошлись 12 команд. И это – одна из самых горьких и обидных стадий, поскольку разница в финансировании Лиги чемпионов и Лиги Европы колоссальна. И все решают два поединка. Так что драма в ЛЧ начинается отнюдь не с весенней стадии. Она начинается в конце августа.

Но до группового этапа обычно мало кто следит за этим турниром, особенно если нет российских команд. Как в этом году. Поэтому давайте восполним пробел и пройдемся по шести драматичным противостояниям плей-офф.

В Греции местный АЕК пытался отыграться после поражения на выезде от «Антверпена». Все шансы на это были. Причем еще в первой встрече, которая закончилась победой бельгийцев со счетом 1:0. Но они играли в меньшинстве с 50-й минуты. И АЕК возможность не использовал. В Греции знакомый нам по «Локомотиву» Керк вывел снова «Антверпен» вперед. В самом конце АЕК счет сравнял, побежал спасаться и пропустил второй. Так что отправится в Лигу Европы.

А в одном из самых громких противостояний раунда встречались «Рейнджерс» и ПСВ . Игра в Шотландии завершилась со счетом 2:2. Причем местные футболисты дважды вели, но упускали преимущество. В Нидерландах же хозяева разобрались с оппонентами более чем четко, разгромив их со счетом 5:1. Причем к перерыву хозяева вели лишь 1:0. В этом результативном противостоянии в двух матчах по два мяча забили Люк де Йонг и Исмаэль Сайбари.

Польский «Ракув» мог стать неожиданным гостем группового этапа Лиги чемпионов, потому что дал серьезный бой «Копенгагену», который там видеть привычнее. Тут традиции не были испорчены. В первой встрече на выезде датчане победили благодаря автоголу. Минимальная разница давала надежду «Ракуву», но в гостях он пропустил в первом тайме. В конце игры сравнял счет, однако дожать «Копенгаген» не получилось. С другой стороны, выход датчан в группу простым не назовешь.

А вот швейцарский «Янг Бойз», кажется, все рассчитал. В гостях он удержал нулевую ничью против «Маккаби» из Хайфы, а дома разгромил израильтян со счетом 3:0. Причем вел он так уже к 46-й минуте.

Каким-то чудом в прошлом раунде проскочивший «Марсель» при тотальном везении «Панатинаикос» теперь получил свое. Но уже от «Браги». Португальцы в первой встрече одержали победу со счетом 2:1. На выезде долго удерживали нулевую ничью, но когда греки стали рисковать, «Брага» смогла забить и одержала победы в обоих матчах, что выглядит вполне солидно.

А вот самое горячее противостояние плей-офф выдалось между «Мольде» и «Галатасараем». В обоих матчах это была сумасшедшая битва до последней секунды. Сюжет переворачивался на ходу несколько раз. В первой игре в Норвегии «Мольде» повел уже на восьмой минуте, но пропустил два гола за четыре минуты. Один из мячей турецкой команды забил Мауро Икарди, между прочим.

После перерыва «Мольде» сравнял, но на последних минутах пропустил и уступил на своем поле. Ответная игра получилась подобной же по накалу. Только теперь быстрый гол с пенальти в исполнении Икарди забил «Галатасарай». Во втором тайме «Мольде» сравнял, а когда пошел отыгрываться ва-банк, пропустил – это было уже прямо перед финальным свистком. Достойное соперничество. И вот шестерка триумфаторов пополнила корзины для жеребьевки группового этапа.

Разделение на корзины

Жеребьевка группового этапа состоится уже сегодня. И это будет само по себе историческое событие, поскольку она проводится в последний раз в истории Лиги чемпионов. Уже в следующем сезоне турнир будет представлять из себя одну лигу из 36 клубов.

Что нужно знать о раскладах по корзинам? «Манчестер Сити» займет место в первой корзине в качестве действующего победителя турнира. Там же окажется и «Севилья», которая выиграла Лигу Европы. Остальные места в этой корзине распределены между чемпионами лучших по рейтингу лиг. «Фейеноорд» затесался в эту компанию только потому, что чемпион Нидерландов поднялся из третьей корзины, где должен был оказаться, поскольку «Сити» выиграл не только ЛЧ , но и чемпионат Англии. Вот так Хосеп Гвардиола случайно оказал помощь роттердамцам.

Места в корзинах со второй по четвертую распределяются на основе пятилетнего коэффициента УЕФА . Тот же «Ньюкасл» выглядит немного дико в четвертой корзине. Дико для английского клуба. Но ничего удивительного: он впервые за 10 лет вышел в еврокубки. Так что «сорокам» предстоит в плей-офф прорываться через какую-нибудь группу смерти с «Баварией», «Реалом» и «Миланом».

Первые матчи группового этапа состоятся 19 и 20 сентября. Можно напомнить, что в одну группу не могут попасть команды из одной национальной ассоциации. А финал пройдёт 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне. Итак, корзины выглядят следующим образом: