Кокорин отыграл несколько минут за «Фиорентину» в матче Лиги Конференций .

Российский форвард Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину» в матче квалификации Лиги Конференций против венского «Рапида». Россиянин появился на поле на 87-й минуте.
Это первая официальная игра Кокорина за «Фиорентину» с апреля 2022 года.
«Фиорентина» победила «Рапид» 2:0 и теперь сыграет на групповом этапе турнира.
Не сомневаюсь также, что Александр ничего не сумел показать в оставшиеся минуты, а тренер просто захотел понаблюдать за ним в игре. В принципе, ничего страшного для Кокорина не случилось, но тот факт, что он всё же нашёл в себе "силы", чтобы вернуться в большой футбол, говорит о многом.
Отнесёмся к первому появлению его на поле благосклонно и пожелаем успехов в новой команде.
Не сомневаюсь также, что Александр ничего не сумел показать в оставшиеся минуты, а тренер просто захотел понаблюдать за ним в игре. В принципе, ничего страшного для Кокорина не случилось, но тот факт, что он всё же нашёл в себе "силы", чтобы вернуться в большой футбол, говорит о многом.
Отнесёмся к первому появлению его на поле благосклонно и пожелаем успехов в новой команде.