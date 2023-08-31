Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомЛига Конференций 2023/2024

Кокорин отыграл несколько минут за «Фиорентину» в матче Лиги Конференций

вчера, 23:16
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 0Логотип футбольный клуб Рапид (Вена)РапидМатч завершен

Российский форвард Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину» в матче квалификации Лиги Конференций против венского «Рапида». Россиянин появился на поле на 87-й минуте.

Это первая официальная игра Кокорина за «Фиорентину» с апреля 2022 года.

«Фиорентина» победила «Рапид» 2:0 и теперь сыграет на групповом этапе турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кузяев рассказал, почему перешёл в «Гавр» и чего ожидает от этого сезона
30 августа
Агент Миранчука рассказал, почему игрок не попал в заявку «Аталанты»
30 августа
Захарян прокомментировал свой дебют за «Реал Сосьедад»
26 августа
Главный тренер «Реала Сосьедад» оценил дебют Захаряна
26 августа
Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»
25 августа
Захарян начнёт игру против «Лас-Пальмаса» на скамейке запасных
25 августа
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:24, ред.
Давайте, не будем иронизировать над Александром. Не он же выпустил "сам себя" на 87-й мин., а тренер, у которого свои задачи на матч. Кроме того, тренер редко когда выпускает дебютанта с первых минут в важном матче, если в команде уже сложилась обойма "основных" игроков. Выпускают и в добавленное к матчу время, что мы нередко наблюдаем; ничего страшного, тренер решает тактические задачи.
Не сомневаюсь также, что Александр ничего не сумел показать в оставшиеся минуты, а тренер просто захотел понаблюдать за ним в игре. В принципе, ничего страшного для Кокорина не случилось, но тот факт, что он всё же нашёл в себе "силы", чтобы вернуться в большой футбол, говорит о многом.
Отнесёмся к первому появлению его на поле благосклонно и пожелаем успехов в новой команде.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:04
Дожил...У нас так пацанов из молодёжки на первый выход выпускают! А тут-признанный мастер,два года-по пляжам "Райского Сада",одна ходка ...
adekvat
adekvat
сегодня в 09:41
На целых три минуты выпустили, прогресс.
Сп62
Сп62
сегодня в 09:13
Лиха беда начало.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 05:57
Санечка один из лидеров сегодняшней Фиорентины!
2qjgcsfta7uj
2qjgcsfta7uj
сегодня в 05:33
Опять на поле,всё без Сани решили
112910415
112910415
сегодня в 05:07
то ли ещё будет !
45bcvgqh45kn
45bcvgqh45kn
сегодня в 04:34
Ну в принципе на этот сезон и достаточно
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 03:27, ред.
Я правильно понимаю, что судьба Золотого мяча уже предрешена?)
протон
протон
сегодня в 02:42
Соперникам приходится играть руками лишь бы мяч не дошел до этого гения. Браво, Александр! Легенда
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:35
Кокорин отыграл несколько минут за «Фиорентину» в матче Лиги Конференций .
Россиянин вышел на поле на 87-минуте и сразу был признан лучшим российским проектом Фиорентины за всё существование клуба !)
За кулисами , долгие и продолжительные овации !!!)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:18
Этот человек и его карьера меня не интересует.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:00
Кокорин помог Фиорентине обыграть венский Рапид...чего уж там)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 