Кокорин отыграл несколько минут за «Фиорентину» в матче Лиги Конференций .

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вчера, 23:16

Российский форвард сыграл за «Фиорентину» в матче квалификации Лиги Конференций против венского «Рапида». Россиянин появился на поле на 87-й минуте.

Это первая официальная игра Кокорина за «Фиорентину» с апреля 2022 года.

«Фиорентина» победила «Рапид» 2:0 и теперь сыграет на групповом этапе турнира.