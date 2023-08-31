У Головина проблемы в успешном «Монако». Хавбеку привезли крутого конкурента

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вчера, 14:48

«Монегаски» потратили на новичков 85 миллионов евро.

«Монако» усилился ради путёвки в Лигу чемпионов

В последний раз клуб Головина тратил больше, когда подписали более десятка недешёвых игроков с капитаном Бен-Йеддером за 40 миллионов евро во главе. Тогда пришёл из «Бордо» Тчуамени. Теперь полузащитник играет за «Реал». Каждый год в «Монако» зарабатывали на трансферах, но три сезона подряд расходы не были впечатляющими. А этим летом новый тренер команды Адольф Хюттер заставил российских владельцев клуба раскошелиться, чтобы вернуться в ЛЧ . Подписали за 20 миллионов евро неприкаянного швейцарского хавбека «Ювентуса» Закарию. Денис не сумел заиграть в «Челси» в аренде, а теперь попробует силы в четвёртой элитной лиге, не выступал лишь в Испании. У вылетевшего из АПЛ «Саутгемптона» забрали ганского защитника Салису. Тренер попросил о новом голкипере, взяли швейцарца Филиппа Кена. А чтобы не осталось линий без заметных подписаний, договорились о трансфере нападающего Балогуна из «Арсенала».

Балогун может вытеснить Головина

Фоларин родился в Нью-Йорке, но в двухлетнем возрасте перебрался в Лондон. В десять лет его забрали в академию «Арсенала». Результативный нападающий быстро дебютировал в первой команде, но дальше Артета с ним не поладил. Балогун отправился в одну аренду, затем во вторую. В «Реймсе» играл в центре атаки и наколотил 21 гол в 37 матчах Лиги 1. Двадцатидвухлетний нападающий получил немало заманчивых предложений, но в итоге остановился на «Монако». «Арсенал» получит 30 миллионов евро, а в сборной США надеются, что Балогун обретёт стабильную игровую практику. Хотя был вариант с английской национальной командой, Фоларин выбрал страну, где родился. Американец может вытеснить Головина на скамейку. Сам факт подписания молодого форварда в команду, где капитаном является нападающий Бен-Йеддер, а в прошлом сезоне подписали форварда «Ливерпуля» Минамино, говорит о настрое нового тренера. Похоже, Головина не видят в железной основе. Разве что Бен-Йеддера посадят в тюрьму.

Бен-Йеддер – французский Кокорин

Футболисты необучаемые. Виссаму 33 года, а может сесть из-за секса на одну ночь. Дисциплина всегда была его слабым местом. После «Тулузы» форвард с тунисской кровью и французским паспортом выбрал неправильный для себя клуб. В «Севилье» не следили за поведением Бен-Йеддера за пределами поля. Зато в «Монако» Бен-Йеддер вернулся на пик формы. За последние пять лет нападающий наиграл почти два десятка матчей за сборную Франции. Бен-Йеддер является лидером «Монако», в трёх сезонах подряд забивает от 22 до 32 мячей во всех турнирах. Но команда Головина может потерять вожака. В суде Ниццы ведут дело братьев Бен-Йеддер. Французские тунисцы в июле отдыхали на курорте. Там парни познакомились с совсем юными девушками, 19 и 20 лет. Уже 11 августа было открыто дело об изнасиловании, попытке изнасилования и принуждении к сексу. Прокуроры выпустили Виссама под большой залог. А поскольку Бен-Йеддер уже осужденный, ведь не заплатил налоги в Испании, то нарушил условия условного наказания, может сесть на полгода прямо сейчас. В «Монако» не отстранили ценного игрока от матчей. Но поддержка тихая, ведь обвинения серьёзные. Если будут твёрдые доказательства вины, то Бен-Йеддер сядет. А пока дорогие адвокаты затягивают процесс. Виссам в основе «Монако», а это значит, что у Головина проблемы.

«Монако» временный лидер Лиги 1

Бен-Йеддер забил 4 мяча на старте чемпионата. Нестабильный «Монако» устроил камбэк с «Нантом» 3:3, уступая в два мяча. Пока ПСЖ перестраивает свою игру, именно команда Головина на первом месте. Александр не впечатлил в первых играх, вместо него может играть новичок Балогун. У Головина есть только одно преимущество в борьбе с американцем – лучше работает без мяча, ведь до роли инсайда играл в ЦСКА в центре полузащиты. Вот только найдётся ли Александру место в середине поля в «Монако»? В клубе не скрывают, что если получат интересное предложение, то отдадут Головина. Но щедро могли заплатить лишь клубы АПЛ , а они вряд ли готовы к покупке российского футболиста, даже если в «Монако» считают, что теперь обойдутся без Александра.

Головин зря не искал новый клуб

Сейчас всё упирается в невысокий класс агентов россиян, как в случае бедняги Миранчука в «Аталанте». Даже Захаряна в «Реал Сосьедад» перевёл не его постоянный российский агент, а представитель Модрича и журналист Арустамян. А в «Страсбур» Захаряна устраивала Пимента, представительница Холанда и наследница империи агента Райолы. Головин допустит ошибку, если не прочитает планы тренера Хюттера и окажется запасным в успешном «Монако». Чем круче будут играть три форварда, тем ниже шансы Александра появиться в основе. Чем успешнее будут хавбеки Камара и Фофана, то тем выше шансы не увидеть Головина в стартовом составе «Монако» на любой позиции.

Новый тренер предложил схему «3-4-2-1», играет с хавбеком Закарией в защите. Но позже ждут в основе новичка Салису, тогда швейцарец Денис передвинется в полузащиту. Головин оказался в западне, ведь не искал новый клуб этим летом. Александра уважают владельцы «Монако», но стартовый состав определяет главный тренер. Если Балогун, Минамино и Бен-Йеддер будут красиво вести команду в Лигу чемпионов, то универсальный хавбек из России окажется на лавке. 27-летний Головин не забивал 21 гол в Лиге 1 за сезон, а его новый конкурент Балогун показал такой результат в прошлом сезоне. Тем временем Минамино создал 5 голов на старте Лиги 1, Головин вряд ли вытеснит лучшего в команде.