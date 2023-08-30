Кузяев рассказал, почему перешёл в «Гавр» и чего ожидает от этого сезона

Полузащитник «Гавра» и сборной России рассказал, почему он перешёл во французский клуб и чего ожидает от этого сезона Лиги 1.

Три года назад я уже много думал о том, чтобы переехать в одну из лиг большой пятёрки. Это не было неожиданностью. Мне потребовалось время, чтобы взвесить все «за» и «против», подумать о том, стоит ли мне покидать свою страну и в какую лигу переходить. Это был непростой процесс для меня и моей семьи, ведь я только что провёл шесть фантастических сезонов в «Зените» и был в очень хороших отношениях со всеми. Но мы пришли к выводу, что пора посмотреть на что-то другое, и тут появилась возможность подписать контракт во Франции...

Я очень хотел играть в топ-лиге, и все знают репутацию французского футбола. Я выбрал «Гавр» по нескольким причинам. Я же хотел выступать в большом чемпионате, а Лига 1 очень конкурентоспособна. Затем руководители «Гавра» дали мне понять, что они очень хотят моего приезда. Я увидел, что это очень хорошо структурированный клуб, профессиональный во всех отношениях. И когда мы с отцом поговорили с руководством, мы были впечатлены точностью их риторики, знанием моей игры… Мы сразу же приняли решение стать частью проекта.

Россияне хорошо знакомы с Лигой 1 и знают, что это очень тяжёлая в физическом плане лига. На самом деле, я смог убедиться в этом уже на первой тренировке здесь! Здесь много сильных игроков, и даже те, кто моложе, физически готовы. Но это хорошо, это идеальная школа для меня, и она поможет мне быстрее адаптироваться.

Клуб вернулся в Лигу 1 после нескольких сезонов в низших лигах, поэтому первое, что мы должны сделать, это избежать вылета. Мы будем очень много работать для этого, и если нам удастся финишировать в первой десятке, это будет просто замечательно. У нас есть молодые и опытные игроки, так что я надеюсь, что это будет правильное сочетание для достижения наших целей.