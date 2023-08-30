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Кузяев рассказал, почему перешёл в «Гавр» и чего ожидает от этого сезона

вчера, 14:35

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, почему он перешёл во французский клуб и чего ожидает от этого сезона Лиги 1.

Три года назад я уже много думал о том, чтобы переехать в одну из лиг большой пятёрки. Это не было неожиданностью. Мне потребовалось время, чтобы взвесить все «за» и «против», подумать о том, стоит ли мне покидать свою страну и в какую лигу переходить. Это был непростой процесс для меня и моей семьи, ведь я только что провёл шесть фантастических сезонов в «Зените» и был в очень хороших отношениях со всеми. Но мы пришли к выводу, что пора посмотреть на что-то другое, и тут появилась возможность подписать контракт во Франции...

Я очень хотел играть в топ-лиге, и все знают репутацию французского футбола. Я выбрал «Гавр» по нескольким причинам. Я же хотел выступать в большом чемпионате, а Лига 1 очень конкурентоспособна. Затем руководители «Гавра» дали мне понять, что они очень хотят моего приезда. Я увидел, что это очень хорошо структурированный клуб, профессиональный во всех отношениях. И когда мы с отцом поговорили с руководством, мы были впечатлены точностью их риторики, знанием моей игры… Мы сразу же приняли решение стать частью проекта.

Россияне хорошо знакомы с Лигой 1 и знают, что это очень тяжёлая в физическом плане лига. На самом деле, я смог убедиться в этом уже на первой тренировке здесь! Здесь много сильных игроков, и даже те, кто моложе, физически готовы. Но это хорошо, это идеальная школа для меня, и она поможет мне быстрее адаптироваться.

Клуб вернулся в Лигу 1 после нескольких сезонов в низших лигах, поэтому первое, что мы должны сделать, это избежать вылета. Мы будем очень много работать для этого, и если нам удастся финишировать в первой десятке, это будет просто замечательно. У нас есть молодые и опытные игроки, так что я надеюсь, что это будет правильное сочетание для достижения наших целей.

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» из «Зенита» 12 июля 2023 года. Его контракт рассчитан на два года. В составе «Зенита» полузащитник провёл 183 игры, забил 23 мяча, отдал 29 голевых передач и получил 37 жёлтых карточек. В текущем сезоне Лиги 1 30-летний россиянин сыграл 3 матч и отметился голом (который был признан лучшим в туре).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:14
правильный парень, всё у него получится
Варвар7
Варвар7 ответ Smertch (раскрыть)
вчера в 19:59
Не исключена и такая составляющая.
протон
протон
вчера в 19:56
Правильно надо себя искать и развиваться !!
Smertch
Smertch ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:45
Хотя не исключено, что хотел просто уехать из России.
На что тоже имеет право.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:29
Хороший игрок.
Но Лига 1, походу, скоро перестанет быть в топ-5.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:01
Удачи Кузе во Франции.
И главное без травм.
Сп62
Сп62
вчера в 18:56
Парень трудяга, такие везде нужны.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:14
Заработал в Зените, решил теперь деньги потратить в Европе.
izrafel
izrafel
вчера в 15:13
Пожелаю ему удачи. Думаю что у него все получится.
Nottrow
Nottrow
вчера в 15:08
Стоит пожелать ему играть так же, как в Зените.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:55
Покажи им там как играют в России!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:45
В общем Далер перешёл в Гавр в основном по чисто футбольным соображениям - и это хорошо.
nubom
nubom
вчера в 14:42
Как елей на душу...
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