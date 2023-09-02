Активность «Спартака» и «Оренбурга». Итоги КП за август

1693654699

вчера, 14:38

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за август.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Omanga, второе место занял ДСА, а третье — A.S.A.

Также в топе — 4 фаната «Оренбурга».

Итоги КП Пользователь Выигрыш 1. Omanga 13631 2. ДСА 10680 3. A.S.A 9204 4. nubom 8463 5. Вoлхв 7720 6. izrafel 7720 7. agentSmith. 5580 8. Scorp689 3898 9. КЭТиК 2945 10. Варвар7 2134 11. Jocket 1480 12. VeniaminS 1394 13. shlomo 1190 14. idres 1128 15*. Nottrow 0 16. holms918 0 17*. lotsman 0 18*. Serv46 0 19*. Laziale_Brest_BY 0 20*. rubin kazzzan 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь УЕСКА. как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. 10 лидеров из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает leonidspb1958a. Тройку замыкает izrafel.