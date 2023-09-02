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Активность «Спартака» и «Оренбурга». Итоги КП за август

вчера, 14:38

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за август.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Omanga, второе место занял ДСА, а третье — A.S.A.

Также в топе — 4 фаната «Оренбурга».

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Omanga 13631
2. Логотип Спартак ДСА 10680
3. Логотип Арсенал A.S.A 9204
4. Логотип Зенит nubom 8463
5. Логотип Оренбург Вoлхв 7720
6. Логотип Оренбург izrafel 7720
7. Логотип Новосибирск agentSmith. 5580
8. Логотип Волга Scorp689 3898
9. Логотип Краснодар КЭТиК 2945
10. Логотип Спартак Варвар7 2134
11. Jocket 1480
12. Логотип ЦСКА VeniaminS 1394
13. Логотип Оренбург shlomo 1190
14. Логотип Оренбург idres 1128
15*. Логотип Зенит Nottrow 0
16. Логотип Пари НН holms918 0
17*. lotsman 0
18*. Serv46 0
19*. Логотип Лацио Laziale_Brest_BY 0
20*. Логотип Реал rubin kazzzan 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь УЕСКА. как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. 10 лидеров из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает leonidspb1958a. Тройку замыкает izrafel.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Уругвай Гус Пойет 57
2. leonidspb1958a 23
3. Логотип Оренбург izrafel 19
4. Логотип Оренбург
hаrut
17
5. Логотип Ливерпуль Neuron0007 17
6. Sosna69 17
7. Мaлик 17
8. Cat01 16
9. Логотип Оренбург Вoлхв 14
10. sibirz 12
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Источник: soccer.ru
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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:53
Также в топе — 4 фаната «Оренбурга».
Точнее сказать 4 аккаунта фаната «Оренбурга».
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