Активность «Спартака» и «Оренбурга». Итоги КП за август

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за август.
Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик Omanga, второе место занял ДСА, а третье — A.S.A.
Также в топе — 4 фаната «Оренбурга».
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Omanga
|13631
|2.
|ДСА
|10680
|3.
|A.S.A
|9204
|4.
|nubom
|8463
|5.
|Вoлхв
|7720
|6.
|izrafel
|7720
|7.
|agentSmith.
|5580
|8.
|Scorp689
|3898
|9.
|КЭТиК
|2945
|10.
|Варвар7
|2134
|11.
|Jocket
|1480
|12.
|VeniaminS
|1394
|13.
|shlomo
|1190
|14.
|idres
|1128
|15*.
|Nottrow
|0
|16.
|holms918
|0
|17*.
|lotsman
|0
|18*.
|Serv46
|0
|19*.
|Laziale_Brest_BY
|0
|20*.
|rubin kazzzan
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь УЕСКА. как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. 10 лидеров из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает leonidspb1958a. Тройку замыкает izrafel.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Гус Пойет
|57
|2.
|leonidspb1958a
|23
|3.
|izrafel
|19
|4.
|
|17
|5.
|Neuron0007
|17
|6.
|Sosna69
|17
|7.
|Мaлик
|17
|8.
|Cat01
|16
|9.
|Вoлхв
|14
|10.
|sibirz
|12
Точнее сказать 4 аккаунта фаната «Оренбурга».
Точнее сказать 4 аккаунта фаната «Оренбурга».