Смолов и Чалов в числе лучших. Итоги Fantasy за июль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стала Сборная Украины. Второе место занимает Maryia. Тройку замыкает Rosol.
|Команда
|Очки
|1
|Сборная Украины
|380
|2
|Maryia
|351
|3
|Rosol
|347
|4
|Babcha
|329
|5
|Зенит Москва
|321
|6
|ФК Галатасарай
|321
|7
|Uladim
|319
|8
|ФК Уэска
|310
|9
|внучата-
|310
|10
|Оборванцы из Мадрида
|310
|11
|KWW
|307
|12
|Чемпион
|292
|13
|beefs-il
|288
|14
|Jnusia
|281
|15
|В — 12
|279
|16
|ФЛИНТ268
|276
|17
|СИЛЬВА
|255
|18
|11 Легион
|255
|19
|Нищеброды из Мадрида
|228
|20
|Газонокосильщики
|225
|21
|Варяг
|221
|22
|Cucaraha
|220
|23
|Пуффендуйцы
|216
|24
|ФРОСЯ
|212
|25
|Шаровики
|211
|26
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|207
|27
|Space Rangers
|200
|28
|FC KAUNAS
|192
|29
|11 регион
|184
|30
|ФК Черная Звезда
|162
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную июля, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В минувшем месяце в числе лучших оказались представители РПЛ (6 игроков) и чемпионата Беларуси (5 человек).