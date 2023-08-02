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Смолов и Чалов в числе лучших. Итоги Fantasy за июль

сегодня, 09:54

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стала Сборная Украины. Второе место занимает Maryia. Тройку замыкает Rosol.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 Сборная Украины 380
2 Maryia 351
3 Rosol 347
4 Babcha 329
5 Зенит Москва 321
6 ФК Галатасарай 321
7 Uladim 319
8 ФК Уэска 310
9 внучата- 310
10 Оборванцы из Мадрида 310
11 KWW 307
12 Чемпион 292
13 beefs-il 288
14 Jnusia 281
15 В — 12 279
16 ФЛИНТ268 276
17 СИЛЬВА 255
18 11 Легион 255
19 Нищеброды из Мадрида 228
20 Газонокосильщики 225
21 Варяг 221
22 Cucaraha 220
23 Пуффендуйцы 216
24 ФРОСЯ 212
25 Шаровики 211
26 Владимир Голубятников Февраль 2023 207
27 Space Rangers 200
28 FC KAUNAS 192
29 11 регион 184
30 ФК Черная Звезда 162

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную июля, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце в числе лучших оказались представители РПЛ (6 игроков) и чемпионата Беларуси (5 человек).

Смолов и Чалов в числе лучших. Итоги Fantasy за июль

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 12:06
Поздравляю с победой Украину!
LOpp
LOpp
сегодня в 11:49
Почетное 5 место. Нормуль.
drug01
drug01
сегодня в 10:10
Надо будет как нибудь попробовать этот конкурс!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:55
Поздравляю всех Победителей, хотя сам не участвую...
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