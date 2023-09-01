«Милан» в меньшинстве обыграл «Рому»

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вчера, 23:46

«Рома» проиграла «Милану» (1:2) в матче 3-го тура Серии А.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Милана» Оливье Жиру. На 48-й минуте Рафаэл Леау удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте защитник «Милана» Фикайо Томори получил красную карточку. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Ромы» Леандро Спинаццола сократил отставание в счёте.

«Милан» идёт на 1-м месте (9 очков), «Рома» занимает 18-е место (1 очко).