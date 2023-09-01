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«Милан» в меньшинстве обыграл «Рому»

вчера, 23:46
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Рома» проиграла «Милану» (1:2) в матче 3-го тура Серии А.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Милана» Оливье Жиру. На 48-й минуте Рафаэл Леау удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте защитник «Милана» Фикайо Томори получил красную карточку. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Ромы» Леандро Спинаццола сократил отставание в счёте.

«Милан» идёт на 1-м месте (9 очков), «Рома» занимает 18-е место (1 очко).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Милан»
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:07
Рома боится играть в настоящий футбол ⚽️.
Маур далеко не Мавр !!!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:51
Рома - огонь...
3 игры - 1 очко...
Лидер по пропущенным...
18 место...
FERIS
FERIS
сегодня в 01:37
Милан с победой!
протон
протон
сегодня в 01:11
Игра Ромы - это просто ужас какой - то. Ноль идей в атаке просто
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:55
Отсутствие прессинга и желания играть против колючего Милана - результат поражения. Виноват - особенный..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:51
Волки не блещут. "Особенный молчит"
Гость
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