Месси впервые не отметился результативными действиями за «Интер Майами»

Фланговый полузащитник «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси впервые не отметился результативными действиями в своём новом клубе. Клуб из Майами сыграл вничью с «Нэшвиллом». Капитан «Интер Майами» отыграл полный матч.
На данный момент клуб Месси занимает 14-е место в Восточной конференции.
На счёту 36-летнего аргентинца 10 матчей, 11 голов, 3 голевых передачи и жёлтая карточка.
Шансы на выход в плей-офф еще есть, но я сомневаюсь, что Майами удастся выйти в плей-офф. Уж слишком мало игр осталось, отставание по очкам солидное. Тем более, что Месси пропустит минимум 3 игры из-за матчей сборных. Аргентину в сентябре ждут матчи отбора на ЧМ 2026, а МЛС не останавливается на матчи сборных. Без него Интеру будет трудно.
Никто не требует от Месси выхода в плей-офф. Все всё прекрасно понимают. За пару месяцев изменить всё и добиться всего невозможно. Месяц назад Майами был полным аутсайдером, а сейчас уже обладатель Кубка Лиг, финалист Открытого Кубка США и участник плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ. Как по мне, Майами уже добился больше, чем планировал.
Шансы на выход в плей-офф еще есть, но я сомневаюсь, что Майами удастся выйти в плей-офф. Уж слишком мало игр осталось, отставание по очкам солидное. Тем более, что Месси пропустит минимум 3 игры из-за матчей сборных. Аргентину в сентябре ждут матчи отбора на ЧМ 2026, а МЛС не останавливается на матчи сборных. Без него Интеру будет трудно.
Никто не требует от Месси выхода в плей-офф. Все всё прекрасно понимают. За пару месяцев изменить всё и добиться всего невозможно. Месяц назад Майами был полным аутсайдером, а сейчас уже обладатель Кубка Лиг, финалист Открытого Кубка США и участник плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ. Как по мне, Майами уже добился больше, чем планировал.