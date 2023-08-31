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Месси впервые не отметился результативными действиями за «Интер Майами»

вчера, 09:42
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами0 : 0Логотип футбольный клуб НэшвиллНэшвиллМатч завершен

Фланговый полузащитник «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси впервые не отметился результативными действиями в своём новом клубе. Клуб из Майами сыграл вничью с «Нэшвиллом». Капитан «Интер Майами» отыграл полный матч.

На данный момент клуб Месси занимает 14-е место в Восточной конференции.

На счёту 36-летнего аргентинца 10 матчей, 11 голов, 3 голевых передачи и жёлтая карточка.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 08:14
Вот это конечно Месси задрал планку… то, что он не забил или не отдал голевую вызывает теперь у людей удивление. Просто уже приучил аудиторию, что забивает каждый матч. Напомню человеку 36 лет… просто космос.
Ничего, забьет в следующей игре
протон
протон
вчера в 12:01
Пора бы уже и остальным игрокам Майями что-то показывать. На Месси постоянно по 2-3 игрока висело, остальные должны были воспользоваться свободой
рже
рже
вчера в 11:40
По мячу ударил, а что ещё надо?
Мул 24
Мул 24
вчера в 10:29
Сдулся пешеход.
Elliada
Elliada
вчера в 10:27
Понятное дело, что в каждом матче забивать и отдавать голевые невозможно, особенно, когда матчи каждые 4 дня. Тем более, что в соперниках был финалист Кубка Лиг. Ничего страшного. Забьет в следующей игре.

Шансы на выход в плей-офф еще есть, но я сомневаюсь, что Майами удастся выйти в плей-офф. Уж слишком мало игр осталось, отставание по очкам солидное. Тем более, что Месси пропустит минимум 3 игры из-за матчей сборных. Аргентину в сентябре ждут матчи отбора на ЧМ 2026, а МЛС не останавливается на матчи сборных. Без него Интеру будет трудно.

Никто не требует от Месси выхода в плей-офф. Все всё прекрасно понимают. За пару месяцев изменить всё и добиться всего невозможно. Месяц назад Майами был полным аутсайдером, а сейчас уже обладатель Кубка Лиг, финалист Открытого Кубка США и участник плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ. Как по мне, Майами уже добился больше, чем планировал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:06
Нэшвилл у меня ассоциируется с хоккейной командой НХЛ)) хоккейное название))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 10:01
Да.. Все главные задачи в сезоне Интер выполнил и перевыполнил. Взял первый трофей, вышел в финал второго и пробился сразу в 1/8 ЛЧ.. В МЛС изначально перед приходом Месси было мало шансов попасть в ПО..
Vladimir808
Vladimir808 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 09:57
Держись, Дружище!!) мы сами в шоке, чай не идёт, шампанское не уместно. Приняли коньяка….
Futurista
Futurista
вчера в 09:47, ред.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:46
Да что ж за утро...Зенит проиграл...Месси не забил...)))) Мир перевернулся с ног на голову ахаха
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 09:46
Неудивительно что такой матч имел место, чаще всего крайне сложно в каждом матче отличаться хотя бы одним результативным действием.
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