Кассьерра и Лантратов в числе лучших. Итоги Fantasy за август

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стала Сборная Украины. Второе место занимает ФК Уэска. Тройку замыкает ФК Галатасарай.
|Команда
|Очки
|1
|Сборная Украины
|458
|2
|ФК Уэска
|435
|3
|ФК Галатасарай
|429
|4
|Jnusia
|425
|5
|KWW
|418
|6
|Uladim
|414
|7
|Зенит Москва
|407
|8
|11 регион
|401
|9
|Maryia
|399
|10
|Rosol
|391
|11
|Варяг
|390
|12
|ФК Черная Звезда
|386
|13
|Babcha
|365
|14
|Cucaraha
|363
|15
|zenit680 Август 2023
|362
|16
|beefs-av
|360
|17
|
|360
|18
|В — 12
|359
|19
|11 Легион
|358
|20
|Нищеброды из Мадрида
|350
|21
|внучата-
|347
|22
|Чемпион
|345
|23
|
|343
|24
|
|339
|25
|Пуффендуйцы
|318
|26
|ФОРТ
|269
|27
|Команда GeorgVIII
|253
|28
|Space Rangers
|233
|29
|
|204
|30
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|197
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.