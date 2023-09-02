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Кассьерра и Лантратов в числе лучших. Итоги Fantasy за август

вчера, 15:11

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стала Сборная Украины. Второе место занимает ФК Уэска. Тройку замыкает ФК Галатасарай.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 Сборная Украины 458
2 ФК Уэска 435
3 ФК Галатасарай 429
4 Jnusia 425
5 KWW 418
6 Uladim 414
7 Зенит Москва 407
8 11 регион 401
9 Maryia 399
10 Rosol 391
11 Варяг 390
12 ФК Черная Звезда 386
13 Babcha 365
14 Cucaraha 363
15 zenit680 Август 2023 362
16 beefs-av 360
17
Оборванцы из Мадрида
360
18 В — 12 359
19 11 Легион 358
20 Нищеброды из Мадрида 350
21 внучата- 347
22 Чемпион 345
23
ФОРТУНА268
343
24
ФОРТЕЛЬ
339
25 Пуффендуйцы 318
26 ФОРТ 269
27 Команда GeorgVIII 253
28 Space Rangers 233
29
Газонокосильщики
204
30 Владимир Голубятников Февраль 2023 197

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Символическая сборная августа 2023

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Источник: soccer.ru
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