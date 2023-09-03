Агент Чавеса рассказал об адаптации игрока в «Динамо»

Клаудио Курти, агент хавбека «Динамо» Луиса Чавеса, ответил на вопрос о ходе адаптации футболиста в московском клубе.
Адаптация Чавеса проходит очень хорошо. Он действительно счастлив в команде. Здесь Луис чувствует себя как дома. Ему нравится тренировочный центр. В будущем Чавес планирует выучить русский язык.
Планирует выучить русский язык- это просто здорово!!!
Пожелаю Луису успешного выступления в Динамо!!!
Планирует выучить русский язык- это просто здорово!!!
Пожелаю Луису успешного выступления в Динамо!!!