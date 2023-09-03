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Агент Чавеса рассказал об адаптации игрока в «Динамо»

вчера, 16:16

Клаудио Курти, агент хавбека «Динамо» Луиса Чавеса, ответил на вопрос о ходе адаптации футболиста в московском клубе.

Адаптация Чавеса проходит очень хорошо. Он действительно счастлив в команде. Здесь Луис чувствует себя как дома. Ему нравится тренировочный центр. В будущем Чавес планирует выучить русский язык.

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Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:33
Обойдётся!!!) пусть контракт выполняет.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:23
Чавес чувствует себя как дома. Отлично!!!
Планирует выучить русский язык- это просто здорово!!!
Пожелаю Луису успешного выступления в Динамо!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:07
Язык надо учить, без языка будет трудно!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:53
Женить его надо на россиянке, тогда точно никуда не денется и выучит русский.)))
Гость
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