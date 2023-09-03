Талантливый футболист сбежал из РПЛ. Число недовольных игроков растёт

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вчера, 15:16

Клубам пора учиться зарабатывать на расставаниях.

Изидор пожалел, что не ушел год назад

В «Локомотиве» сообщили, что крайний нападающий самовольно покинул территорию РФ . Изидор договаривался об аренде во Франции, проходил медицинский осмотр. Сразу возникает вопрос, почему в московском клубе затянули до последних дней трансферного окна? Все знали о планах Изидора. Его звали в Белград и Стамбул, но ждал приглашение из Франции.

Когда в 2023-м Изидор начал забивать мячи, выходя на замену в составе тренера Галактионова, то его судьба была предрешена. Если бы менеджеры «Локомотива» вовремя договорились с новым клубом, то могли избежать очередного скандала. В ФИФА летом запретили легионерам РПЛ самовольно приостанавливать контракты, как было полтора года назад.

Право продлить заморозку соглашений оставили людям, которые уехали в прошлом году. «Ростов» так потерял семь легионеров. «Локомотив» недосчитался защитника Пабло и форварда Кухты. ЦСКА потерял Сигурдссона и Эджуке. «Спартак» покинули Ларссон и Крал. «Зенит» потерял Юри Альберто. У «Динамо» уехали Варела и Бальбуэна, но парагваец вернулся.

Защитника даже выбрали капитаном команды вместо Шунина. Кайо, Кордоба и Алонсо снова в «Краснодаре». В ФИФА испугались крупных исков клубов РПЛ , но никто не заставит остаться человека, который захочет уехать. С другой стороны, если футболист заключил контракт с командой РПЛ прошлым летом или позже, то нелогично разрешать ему уйти бесплатно.

Такой игрок и его агент могли адекватно оценить ситуацию. Изидор пришел позапрошлой зимой и пожалел, что не уехал бесплатно год назад. Теперь сменил агента и добивается трансфера в один из клубов Лиги 1. Стремился в «Мец» и «Лорьян», раз не попал в «Марсель». В худшем случае полгода будет сидеть дома, а зимой «Локомотив» одобрит его трансфер.

Футболисты ищут выгодные сделки

Касается даже мира сборных. Сперцян заигран за сборную Армении, а его напарником станет перспективный игрок «Пари НН». Уроженец Москвы Севикян после «Локомотива» попал в «Леванте». В Испании не задержался, но удачная игра в РПЛ привлекла внимание Карпина. И между Россией и Арменией футболист выбрал родину предков.

А Сазонов играет за сборную Грузии. Также защитник «Динамо» и уроженец Санкт-Петербурга будет выступать за «Торино». У Захаряна были проблемы из-за выбора сборной, хотя мог стать напарником Тикнизяна и Сперцяна в команде Армении. Хотя если Арсен захочет, то через суды и с разрешения ФИФА может изменить футбольную национальность. В этом особенность ситуации, чиновники пойдут навстречу игрокам из РПЛ .

Даже новые правила ФИФА не остановили отъезд Норманна, игравшего за «Динамо» в аренде. Матиас собрал вещи после атаки дронов на дома в центре Москвы. Заявил, что не чувствует себя в безопасности и отправился в Саудовскую Аравию. Президент «Ростова», с которым у футболиста контракт, приказал игроку вернуться. Норманн готов судиться с двумя клубами РПЛ , ведь понимает, что его вряд ли сильно накажут.

В будущем легионеров не остановить

До возвращения в еврокубки далеко, хотя даже официальное разрешение УЕФА ничего не значит. Бойкота фанатов и соперников будет достаточно, чтобы невозможно было внедрить российские команды в привычную ранее систему. Это значит, что в российском футболе будет еще меньше денег. Клубы, с которыми торговался летом ЦСКА , открыто говорят – у «армейцев» пустые карманы.

Также есть серьезные проблемы с зачислением трансферных сумм. Касается как продаж, так и покупок. Для перевода денег из клубов под санкциями нужно сооружать цепочку транзакций. Некоторые покупатели отказываются иметь дело с футболистами из РПЛ , не могут гарантировать отсутствие проблем после сделки. Остается нецивилизованный вариант с бегством игроков.

С каждым новым трансферным окном уверенность игроков в безнаказанности будет расти. Вендел вернулся летом, но может не вернуться зимой. Многие могут запросить трансфер. Старые легионеры успешно уехали, начиная с Крыховяка и заканчивая дорогими подписаниями «Спартака». Даже изменения правил не меняет планы большинства ценных футболистов чемпионата.

По пути Изидора последуют россияне

Впервые за несколько десятилетий молодые российские игроки настраиваются на уход. Если взять десятку футболистов с самыми высокими оценками в новом сезоне, то там два россиянина и восемь иностранцев. Из всех только у Промеса нет желания поиграть в топ-5, ведь боится экстрадиции из стран ЕС в Нидерланды для финальных вердиктов на судах Квинси.

Но другие, от аргентинца Гарре из «Крыльев Советов» до португальца Батчи из «Краснодара», мечтают благодаря успехам нового сезона получить заманчивые зарубежные предложения. Чалов и Соболев тоже присматриваются к зарубежным клубам. Некоторых легионеров, вроде Дркушича, удержали, хотя футболист договорился о трансфере в «Ниццу».

Такая стратегия не поможет. Допускаем, Изидору обещали одно, а получил другое. В результате Вильсон обиделся на «Локомотив» и не вернется. Клубам РПЛ пора привыкать к новой реальности, в которой они юридически в проигрыше. Даже зону без полетов над отдельными регионами, где есть клубы РПЛ , адвокаты раскрутят до угрозы жизни и безопасности.

Не видим решений спортивных судов в пользу клубов РПЛ . Зато видим потери миллионов евро, ведь ценные игроки уходили бесплатно или за копейки. Покупали игроков втридорога, но без еврокубков не будет премий, на которые такие клубы, как «Локомотив» и ЦСКА , неплохо жили. А еще нет рекламы лучших футболистов РПЛ . Даже Захаряна оценили в 12.5 млн евро.

За оставшихся игроков не предложат безумные деньги. А футболисты хотят уйти, поэтому лучше договариваться без скандалов. Если уругваец Варела ушел из «Динамо» некрасиво, то судьбу Норманна стоило решить заранее. Хавбек не был нужен Личке на поле. Изидор тоже выходил у «Локомотива» на замену, его бегство лишь напоминает о глобальной проблеме.