«Реал» планирует начать переговоры о продлении контракта с Родриго

«Реал» намерен сохранить в своём составе нападающего Родриго Силву.
По данным источника, в ближайшее время мадридский клуб планирует начать переговоры о продлении контракта с бразильцем.
Текущее соглашение игрока действует до 2025 года.
«Реал» намерен сохранить в своём составе нападающего Родриго Силву.
По данным источника, в ближайшее время мадридский клуб планирует начать переговоры о продлении контракта с бразильцем.
Текущее соглашение игрока действует до 2025 года.
В общем Перес крайне неоднозначное лето провёл, вроде и подписал Джуда, но и вообще больше никого, готового играть, а в команде вообще нет ЦН, ещё и два ключевых игрока выпали на год, а два ключевых, кроме них - на ближайшее время. И никого из них некем по факту заменить, ни Милитао (он вообще один из лучших защитников мира), ни Куртуа, ни, в свою очередь, выбывших Менди (хотя этот вообще из лазарета не вылезает, и тут явный прокол Переса) и Вини.
В общем Перес крайне неоднозначное лето провёл, вроде и подписал Джуда, но и вообще больше никого, готового играть, а в команде вообще нет ЦН, ещё и два ключевых игрока выпали на год, а два ключевых, кроме них - на ближайшее время. И никого из них некем по факту заменить, ни Милитао (он вообще один из лучших защитников мира), ни Куртуа, ни, в свою очередь, выбывших Менди (хотя этот вообще из лазарета не вылезает, и тут явный прокол Переса) и Вини.