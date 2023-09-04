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«Реал» планирует начать переговоры о продлении контракта с Родриго

вчера, 16:48

«Реал» намерен сохранить в своём составе нападающего Родриго Силву.

По данным источника, в ближайшее время мадридский клуб планирует начать переговоры о продлении контракта с бразильцем.

Текущее соглашение игрока действует до 2025 года.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:18
Это уже вопрос к тренеру
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:20
Всё правильно,раньше надо всё делать,чтобы потом не опоздать!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:27
Ну Модрич и Кроос уже не могут играть полные матчи, поэтому Анчи всё правильно делает. Гарсии тупо придётся играть, ведь Менди травмирован, и другого фланга нет, а Камавингу опять пихать в защиту - так он взбунтуется. Хоселу, конечно, середняк.

В общем Перес крайне неоднозначное лето провёл, вроде и подписал Джуда, но и вообще больше никого, готового играть, а в команде вообще нет ЦН, ещё и два ключевых игрока выпали на год, а два ключевых, кроме них - на ближайшее время. И никого из них некем по факту заменить, ни Милитао (он вообще один из лучших защитников мира), ни Куртуа, ни, в свою очередь, выбывших Менди (хотя этот вообще из лазарета не вылезает, и тут явный прокол Переса) и Вини.
протон
протон
вчера в 18:09
По ощущениям, микс полузащиты из молодых ребят + один ветеран Модрич/Кросс выглядит разбалансированно.. видится, что либо нужно делать ставку в матчах на атлетичных парней Кама Феде Орельен и выжигать прессингом и агрессивной игрой (частично матч с Атлетиком) либо ставить на контроль с маэстро Тони, Модричем и двужильным Феде например..
- хотелось бы больше игрового времени для Браимчика.. особенно в отсутствии Винни. Хоселу действительно подкупает отдачей и вообще хороший парень но будем честны это не уровень Мадрида для выхода в основе. Думаю было бы куда интереснее впереди с Джудом в роли ложной 9 и Родриго, Браимом по флангам в 4-3-3.. Фран Гарсия крутой боец, работяга, кажется что дело в психологии..не может справиться с давлением игры за большой клуб. Принимает катострофические решения. Очень робок на мяче. Много брака. Очень хочется чтобы он справился и раскрылся а там посмотрим
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:51
Что ему требуется для того чтобы стать более полезным футболистом?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:10
Хороший игрок, но я бы не цеплялся за него. Он не Вини, и, как сейчас видим, никак и на ЦФ не тянет, Родриго - очень зависимый от команды игрок, лидером он никогда не станет, и, возможно, сейчас он на пике формы.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:06
Не вспомню, кто это
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:54
Очень неоднозначный игрок. Иногда может выйти на замену и сделать результат, а иногда со старта просто раствориться на поле. Как ни странно, но роль джокера ему удается намного лучше, чем роль постоянного игрока основы.
sova147
sova147
вчера в 16:52
Игрок нужный очень будет хорошо!
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