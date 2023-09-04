«Реал» планирует начать переговоры о продлении контракта с Родриго

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вчера, 16:48

«Реал» намерен сохранить в своём составе нападающего .

По данным источника, в ближайшее время мадридский клуб планирует начать переговоры о продлении контракта с бразильцем.

Текущее соглашение игрока действует до 2025 года.