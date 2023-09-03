«Манчестер Сити» намерен предложить Холанду рекордный контракт .

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вчера, 11:29

«Манчестер Сити» предложит нападающему новый контракт на улучшенных условиях.

«Горожане» готовы платить игроку 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Клуб не хочет, чтобы другие коллективы переманили футболиста. Нынешний договор норвежца рассчитан до 2027 года.