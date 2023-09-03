Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Сити» намерен предложить Холанду рекордный контракт

вчера, 11:29

«Манчестер Сити» предложит нападающему Эрлингу Холанду новый контракт на улучшенных условиях.

«Горожане» готовы платить игроку 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Клуб не хочет, чтобы другие коллективы переманили футболиста. Нынешний договор норвежца рассчитан до 2027 года.

Ранее Холанд быстрее всех в истории АПЛ оформил 5 хет-триков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЦСКА не будет подписывать контракт с Дзагоевым
02 сентября
В ЦСКА высказались о возможном подписании контракта с Дзагоевым
02 сентября
Официально«Ницца» разорвала контракт со Шмейхелем
01 сентября
Официально«Севилья» рассталась с чемпионом мира
01 сентября
В «Ахмате» хотят продлить контракт с Конате
01 сентября
Официально«Пари НН» продлил контракт с Нигматуллиным
01 сентября
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:18
По игре МС может быть и лучший (по итогам прошлого сезона).
Но по статусу ему ооооооочень далеко до лучшего (Реал Мадрид).
Expert soccer
Expert soccer ответ SK 1076 (раскрыть)
вчера в 15:24
Сделать миллион проходов,пять миллионов голевых и предголевых пасов у МС есть кому.Его брали с одной целью.Забивать.Он забивает.Бомбардиры мирового уровня это вообще большая редкость и их суперклубы перетягивают друг у друга. Пример?Для чего к примеру Левандовски брали в Барсу?Даже старого.Проходы делать?
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 15:18, ред.
Не замыкатели после себя вообще оставляют развалины от великих клубов.И собирают эти великие клубы, кое как свободных агентов и продают свое будущие доходы,типа это рычаг
Igo0rek
Igo0rek ответ SK 1076 (раскрыть)
вчера в 15:01
Он в ворота МЮ 3 гола положил
SK 1076
SK 1076
вчера в 14:36, ред.
Не было ни одного важного матча где бы Холланд забил. Он просто замыкает хорошо, а сделать проход как Месси, как Мбаппе, как Гави, как Педри и другие игроки. Поднимая ему зарплату вы унижаете и умаляете заслуги других игроков.
Incredulous
Incredulous ответ Справедливый Хам (раскрыть)
вчера в 14:24
А затем, что разбаловав юного игрока деньгами, он очень быстро поставит их в главный приоритет, и футбол как спорт отойдет для него на второй план, после чего без особых сомнений перейдет туда, где больше предложат.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:53
Лучше дайте КДБ столько.. Замыкатели очень быстро становятся эгоистами..
Справедливый Хам
Справедливый Хам
вчера в 13:22
А зачем ему куда-то уходить из сильнейшей команды мира?
Mekail
Mekail
вчера в 13:15
Саудиты защищаются от Саудитов...:))))

Парень живёт футболом,правильно мыслит,пока молод нужно поднимать!....а потом кайфовать!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:00, ред.
По Мбаппе как раз таки ситуация ясна: ПСЖ не входит в элиту футбола (не обладает ушастым), поэтому без Кили клуб вообще поплывёт в небытиё, ибо роль "лягушонка" в команде огромна как в спортивном аспекте, так и по медийно-коммерческой составляющей... В этой связи, нескончаемое бабло Хелаифи на голову Мбаппе отчасти объяснимо..., однако в случае с МС (Холландом) ситуация иная - и это, без преувеличения, дурость с их стороны.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 12:56
Шейхи владеют клубом, им захотелось сделать своего игрока ещё богаче.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:54
Еше бонус за лоялность дайте ему как Мбаппе
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:51
Я с одной стороны конечно понимаю Манчестер Сити, хочется сохранить такого форварда, который забивает очень много. Но с другой стороны, у норвежца может голова поплыть от таких предложений.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:49
Ну такое...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:46
«Манчестер Сити» намерен предложить Холанду рекордный контракт .
протон
протон
вчера в 12:38
Защита от саудитов))
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:36
Безумие продолжается... Скоро миллиардеры шевелиться перестанут...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:35
Зачем спешить? и так получает норм
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:35, ред.
Излишества налицо.
Какой смысл МС сотворять лишний барботаж вокруг норвежца, если клуб УЖЕ вошёл в элиту, став полноценным топом, обладая ушастым ?
МC - лучший (по статусу на данный момент) клуб, выступающий за лучшую футбольную лигу мира. Ну и куда "викинг" метнётся при таком раскладе ?!

P.S. Непонятные у шейхов телодвижения, канеш.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 12:17
Ошеломляющия зарплата!
Elliada
Elliada
вчера в 12:17
Этого я и боялся. Неужели пример Мбаппе ничему не научил? Лучшим решением было бы подождать 2 года, а там уже либо предлагать новый контракт, либо отпускать. Как по мне, Холанн не заработал на новый контракт. Сейчас он забивает в рядовых матчах, но в решающих не может себя проявить. 5 финалов за Сити - 0 голов и 0 голевых. Даже в полуфиналах пропадает. То, что ему сейчас платят на уровне Де Брюйне, должно так оставаться, пока он не докажет, что достоин получать больше.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:16
    YNWA
    YNWA
    вчера в 12:12
    Когда деньги кура не клюёт!
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 12:11
    Что же вы делаете. Превратите его во второго Мбаппе. Потом он вам на голову вылезет, и за каждый забитый гол будет требовать повышения зарплаты, а в случае отказа будет шантажировать своим уходом. Чем больше будете показывать игроку, что вы за него держитесь, тем больше он будет вами манипулировать.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 12:09
    "Эффективные менеджеры" над суммой сейчас посмеялись.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 12:05
    боятся что уйдёт?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     