«Манчестер Сити» намерен предложить Холанду рекордный контракт .

«Манчестер Сити» предложит нападающему Эрлингу Холанду новый контракт на улучшенных условиях.
«Горожане» готовы платить игроку 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Клуб не хочет, чтобы другие коллективы переманили футболиста. Нынешний договор норвежца рассчитан до 2027 года.
Ранее Холанд быстрее всех в истории АПЛ оформил 5 хет-триков.
Какой смысл МС сотворять лишний барботаж вокруг норвежца, если клуб УЖЕ вошёл в элиту, став полноценным топом, обладая ушастым ?
МC - лучший (по статусу на данный момент) клуб, выступающий за лучшую футбольную лигу мира. Ну и куда "викинг" метнётся при таком раскладе ?!
P.S. Непонятные у шейхов телодвижения, канеш.
Какой смысл МС сотворять лишний барботаж вокруг норвежца, если клуб УЖЕ вошёл в элиту, став полноценным топом, обладая ушастым ?
МC - лучший (по статусу на данный момент) клуб, выступающий за лучшую футбольную лигу мира. Ну и куда "викинг" метнётся при таком раскладе ?!
P.S. Непонятные у шейхов телодвижения, канеш.