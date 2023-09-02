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В ЦСКА высказались о возможном подписании контракта с Дзагоевым

вчера, 19:59

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игровой форме полузащитника Алана Дзагоева, который тренируется вместе с московским клубом.

Любовь к футболу — она навсегда. Алан тренируется с большой страстью. Он в хорошей форме. Конечно, есть чему у него научиться. Например, страстью к футболу.

Алан попросил тренировочное время в составе команды. Он еще не закончил со своей игровой деятельностью. Игровую практику никто не отменял. Он близок к заключению контракта.

Может ли это быть ЦСКА? Пока об этом сложно говорить.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Палыч82 (раскрыть)
вчера в 22:50
Доброго здоровья Палыч!
Применим народную мудрость: Старый конь борозды не портит....))))
Палыч82
Палыч82 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:47
Перечисленные вами футболисты приносят реальную пользу своим командам на поле, выигрывают внутриклубную конкуренцию на своей позиции без таких карьерных провалов, как у Алана в последние годы. Травмы покосили здоровье Дзагоева, в том числе и ментальное (как никак психологически он и так был не слишком устойчив в своем прайме).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 22:16
У них не было таких проблем о здоровьем как у Дзаги. Он последние 3-4 года не играл, в основном лечился по 3-4 месяца.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 22:15
Зачем ? Благотворительности ради?
протон
протон
вчера в 21:33
Я думаю, лишним не будет, для своих 15-20 минут, может быть полезен
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:18
15-30 минут нормально будет
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:16, ред.
Подписывайте!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:14
Ваня, теоретически ты прав. Но у него проблемы с мышцами, он травматичен очень. Нагрузки не выносит.
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:00
А почему бы и нет? Перед глазами Набаба, Акинфей, в недалёком прошлом братья, Игнаш...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:59, ред.
Дзагоеву в этом году стукнуло тридцать три года, для футболиста это ещё не повод завязывать с карьерой, поэтому вполне вероятно он ещё может пару лет попылить в РПЛ (примеры Смолов Динамо, Дзюба в Локо и Нобоа в Сочи ещё старше) и даже в том же ЦСКА, где прошли его лучшие годы. Тем более, что у армейцев сейчас недокомплект на его позиции. И для положительного решения данного вопроса для Алана важно определиться, что для него будет в приоритете максимально жирный контракт или всё же возможность играть в столичной команде. Ответ получим уже наверное в течении следующей недели. Болейте за своих, а не против чужих!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:57
Нет дыма без огня.
ВВФ волне может дать рекомендацию руководству на заключение контракта на год, два. Дефицит в хороших кадрах сказывается.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 20:23, ред.
Вспомнили о старой гвардии , неужели так плохо с финансированием для покупки новых игроков ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Будем делать посмотреть, куда он всё таки уйдёт. В любом случае пожелаю ему только Удачи !
Red blu
Red blu
вчера в 20:01
Было бы хорошо если бы Алан вернулся в ЦСКА!
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