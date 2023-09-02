В ЦСКА высказались о возможном подписании контракта с Дзагоевым

Главный тренер ЦСКА высказался об игровой форме полузащитника , который тренируется вместе с московским клубом.

Любовь к футболу — она навсегда. Алан тренируется с большой страстью. Он в хорошей форме. Конечно, есть чему у него научиться. Например, страстью к футболу.

Алан попросил тренировочное время в составе команды. Он еще не закончил со своей игровой деятельностью. Игровую практику никто не отменял. Он близок к заключению контракта.