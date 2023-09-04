Рамос будет получать в «Севилье» в 20 раз меньше, чем мог бы в Аравии

Защитник Серхио Рамос принял решение вернуться в «Севилью».
В составе «нервионцев» зарплата футболиста будет равна чуть более 1 млн евро за сезон.
«Галатасарай» предлагал Рамосу заработную плату в размере 11 млн евро в год, а «Аль-Иттихад» — 20 млн евро за сезон.
А у Роналду не было вариантов. Его уже в Европе никто не мог позволить, с учётом з/п и игровых возможностей, да и не была бы СА сейчас такой, если бы португалец не проложил туда дорожку. Бензема, Милинкович и некоторые другие вряд ли бы поехали, если бы не пример Роналду. Он стал катализатором.
А у Роналду не было вариантов. Его уже в Европе никто не мог позволить, с учётом з/п и игровых возможностей, да и не была бы СА сейчас такой, если бы португалец не проложил туда дорожку. Бензема, Милинкович и некоторые другие вряд ли бы поехали, если бы не пример Роналду. Он стал катализатором.
Ну а так что, вернулся домой значит, легенда футбола. Очень неожиданный вариант продолжения его карьеры с точки зрения стороннего наблюдателя. В любом случае, это очень красивый жест. Интересно будет снова увидеть его в Ла лиге. Удачи ему!
Ну а так что, вернулся домой значит, легенда футбола. Очень неожиданный вариант продолжения его карьеры с точки зрения стороннего наблюдателя. В любом случае, это очень красивый жест. Интересно будет снова увидеть его в Ла лиге. Удачи ему!