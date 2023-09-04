Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2023/2024

Рамос будет получать в «Севилье» в 20 раз меньше, чем мог бы в Аравии

вчера, 15:33

Защитник Серхио Рамос принял решение вернуться в «Севилью».

В составе «нервионцев» зарплата футболиста будет равна чуть более 1 млн евро за сезон.

«Галатасарай» предлагал Рамосу заработную плату в размере 11 млн евро в год, а «Аль-Иттихад» — 20 млн евро за сезон.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВ «Наполи» выступили с официальным заявлением о контракте Кварацхелии
Сегодня, 14:40
Официально«Интер» объявил о продлении контракта с Симоне Индзаги
Сегодня, 13:14 Фото
Кокорин может остаться в «Арисе» на сезон 2024/25
Сегодня, 12:32
Слухи«Реал» планирует начать переговоры о продлении контракта с Родриго
Вчера, 16:48
Официально«Байер» продлил контракт с основным защитником клуба
Вчера, 10:33 Фото
СлухиВ ближайшее время «Ман Сити» объявит о продлении контракта с Уокером
Вчера, 08:50
Сортировать
Все комментарии
Дима Глухих
Дима Глухих ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:28
ну многие без семьи уезжают
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:17
Молодец
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:58
В Галатасарае давно нет таких ЗП. Никто бы ему там не платил 11 млн в год, мужику 38 год уже. Из последних 3х сезонов больше лечился, нежели играл. В СА он сам может и не против был бы перейти, Романо писал, что семья против его была переезжать.
А так в целом, не понимаю его эти интервью сейчас о якобы большой любви к Севилье, как множество голов праздновать, которые он забивал и партеры он радовался, как чужак…а теперь
bmwt9jkuuv6f
bmwt9jkuuv6f
вчера в 17:29
Огромный респект Серёге за такой выбор!
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:14
Я не спорю, просто к цифрам пытаюсь обратиться. Эппл+ платит 2,5 млрд. долларов за 10 лет всей лиге. Какая-то часть пойдёт Месси. С Адидас пожизненное сотрудничество и так у аргентинца, там выходит 18 млн. в год. Плюс будет иметь процент от продажи атрибутики, который не имел бы играя в СА, но там цифры от 850 млн. долларов, которые Адидас вкладывает в период до 2030-го года. Плюс да, доля в клубе затем, возможная...

Я всё это понимаю. Но. Это куда меньшая сумма, чем 1.2 млрд. евро за два года в СА, которые ему обещали в случае перехода к ним. За два года в Штатах Месси не заработает и пятой части того, что он заработал бы за те же два года в СА. Поэтому я и говорю, что аргентинец в деньгах прилично потеряет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:09
В Саудовской Аравии к нему относились бы, как к дорогой собственности.
Побывав и поиграв в Париже он понял, что это довольно опасно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:06
Неважно, сколько у него контракт в клубе, сделки с Apple+ и Adidas тоже напрямую являются частью сделки по его приглашению в MLS, даже бонусы завязаны на его приглашение, например, он получит процент от платы новых подписчиков MLS (по Apple+), а по Adidas процент от его проданных футболок, и уже давно писали, что "Интер Майами" как раз в сотрудничестве с этими двумя компаниями и готовит предложение, которое будет достаточно интересным, чтобы перебить саудитов. Поэтому нет смысла говорить про его ЗП в клубе, ограниченную регламентом лиги (даже выведенные из-под потолка зарплат игроки не могут уводить клуб в минус по доходам по регламенту, а телеправа и атрибутику продаёт MLS, а не клубы, поэтому напрямую приезд Месси в "Майами" не сильно на их доходах скажется), он изначально не на неё ехал.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:49
Очень за него рад....не побежал как крыс к арабам, а остался верен футболу. Симпатизировал Севилье... теперь ещё больше буду болеть, и в Севилье радость!

Ну а так что, вернулся домой значит, легенда футбола. Очень неожиданный вариант продолжения его карьеры с точки зрения стороннего наблюдателя. В любом случае, это очень красивый жест. Интересно будет снова увидеть его в Ла лиге. Удачи ему!
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:48
А у персофанов Месси всё очень понятно и просто: если это бывший игрок Реала, то его нужно облить помоями в любом случае. Уехал к арабам, значит алчный и жадный, вернулся в родной клуб - подкаблучник. Ну а если, не дай бог, вспомнят, что Месси укатил за миллиардами в МЛС, то не смейте наговаривать на его святейшество, "это другое", миллиарды в МЛС ведь в корне отличаются от миллиардов в СА.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:33
Сколько у него зарплата в Штатах? 20-30 миллионов? Была бы на порядок больше. А спонсоры вряд ли от него откажутся, где бы он не играл.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:30
Не понимаю, от каких он больших денег отказался, если мог заработать миллиард и арабов, а заработает миллиард и ещё кучу пиара, которая позволит ещё заработать, в МЛС, но ладно))
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:27
Месси, конечно, не как Рамос будет зарабатывать, но всё же в СА ему предлагали более миллиарда, и это без спонсорских контрактов. Полагаю, он по итогу всё-таки от больших денег отказался в пользу комфорта.

А у Роналду не было вариантов. Его уже в Европе никто не мог позволить, с учётом з/п и игровых возможностей, да и не была бы СА сейчас такой, если бы португалец не проложил туда дорожку. Бензема, Милинкович и некоторые другие вряд ли бы поехали, если бы не пример Роналду. Он стал катализатором.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:16
Месси-то поехал (у него же личные контракты с Apple+ и Adidas с прибылью в проценты от новых подписчиков/покупателей футболок и его потенциальный доход с них за контракт оценивают в более миллиарда долларов), заработает он куда больше КриРо, просто CR7 раньше времени рванул, сейчас он у саудитов куда больше бы выпросил или у амеров.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:08
Ничуть. Но Рамос на поле и Рамос в семье - два разных человека. Вряд ли кто так слушает жену, как он. Кстати, думаю, Месси тоже жену слушает куда сильнее многих других, именно поэтому что Месси, что Рамос не поехали за большими деньгами, а согласились на варианты, где комфортнее их семьям.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:05
Этак у тебя настоящими мужиками останутся только те, которые постоянно за большими деньгами бегают, с твоей логикой, а остальные все повально в подкаблучники пойдут.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:59
Хулиган на поле и послушный паинька в руках жены. К Рамосу, пожалуй, как ни к кому из футболистов применимо слово "подкаблучник". Хотя. Зидан тоже где-то рядом.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:49
Достойно.. Никто не скажет, что он алчный.. Даже если он и поиграет там полгода.. Пусть свои нули прибавляет себе Кристина Инстаграммовна.. Хе..
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:44
Заработал за свою футбольную карьеру... пора и долг родному клубу отдать... Мужчина во всём...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:37
У Рамоса жена - известная испанская телезвезда, и в Аравию она точно не захотела бы ехать, да и в Турцию тоже, поэтому такого семейного человека, как Серхио, с четырьмя детьми, тут даже вариантов не было.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 