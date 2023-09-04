Рамос будет получать в «Севилье» в 20 раз меньше, чем мог бы в Аравии

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вчера, 15:33

Защитник принял решение вернуться в «Севилью».

В составе «нервионцев» зарплата футболиста будет равна чуть более 1 млн евро за сезон.

«Галатасарай» предлагал Рамосу заработную плату в размере 11 млн евро в год, а «Аль-Иттихад» — 20 млн евро за сезон.