«Урал» ведёт переговоры с полузащитниками БАТЭ

«Урал» ведёт переговоры о приобретении полузащитников БАТЭ Владислава Малькевича и Валерия Бочерова. Данную информацию подтвердил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
Мы интересуемся ими, ведём переговоры, скорее всего, один из них появится у нас после перерыва. Пока ещё ничего не подписано, но как только завершим переговоры, сразу обо всём напишем.
Оба футболиста являются воспитанниками БАТЭ. В текущем сезоне Малькевич провёл 23 игры, забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. Его контракт с клубом действует до зимы 2023 года. Бочеров является капитаном БАТЭ. В текущем сезоне на его счету 23 матча, 2 гола, 2 ассиста и 4 жёлтых карточки. Его контракт с клубом также действует до зимы 2023 года.
Напомним, «Урал» занимает 5-е место в таблице российской Премьер-Лиги. В матче 7-го тура «шмели» уступили «Ахмату».