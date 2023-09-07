«Урал» ведёт переговоры с полузащитниками БАТЭ

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вчера, 12:20

«Урал» ведёт переговоры о приобретении полузащитников БАТЭ и . Данную информацию подтвердил президент екатеринбургского клуба .

Мы интересуемся ими, ведём переговоры, скорее всего, один из них появится у нас после перерыва. Пока ещё ничего не подписано, но как только завершим переговоры, сразу обо всём напишем.

Оба футболиста являются воспитанниками БАТЭ . В текущем сезоне Малькевич провёл 23 игры, забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. Его контракт с клубом действует до зимы 2023 года. Бочеров является капитаном БАТЭ . В текущем сезоне на его счету 23 матча, 2 гола, 2 ассиста и 4 жёлтых карточки. Его контракт с клубом также действует до зимы 2023 года.

Напомним, «Урал» занимает 5-е место в таблице российской Премьер-Лиги. В матче 7-го тура «шмели» уступили «Ахмату».