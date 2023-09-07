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«Урал» ведёт переговоры с полузащитниками БАТЭ

вчера, 12:20

«Урал» ведёт переговоры о приобретении полузащитников БАТЭ Владислава Малькевича и Валерия Бочерова. Данную информацию подтвердил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Мы интересуемся ими, ведём переговоры, скорее всего, один из них появится у нас после перерыва. Пока ещё ничего не подписано, но как только завершим переговоры, сразу обо всём напишем.

Оба футболиста являются воспитанниками БАТЭ. В текущем сезоне Малькевич провёл 23 игры, забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. Его контракт с клубом действует до зимы 2023 года. Бочеров является капитаном БАТЭ. В текущем сезоне на его счету 23 матча, 2 гола, 2 ассиста и 4 жёлтых карточки. Его контракт с клубом также действует до зимы 2023 года.

Напомним, «Урал» занимает 5-е место в таблице российской Премьер-Лиги. В матче 7-го тура «шмели» уступили «Ахмату».

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 13:12
Пока только переговоры, поэтому никакой конкретики нет.
протон
протон
вчера в 12:25
Для батэ единственной потерей будет концевой, остальных можно менять как перчатки толк один будет
Гость
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