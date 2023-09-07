«Зенит» не смог договориться о переходе полузащитника «Сан-Паулу»

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вчера, 11:47

Полузащитник «Сан-Паулу» не перейдёт в «Зенит». Об этом сообщил футбольный агент Десио Берман.

У меня нет уверенности в том, что трансфер Родриго в «Зенит» может состояться. Скорее всего, он продолжит играть за «Сан-Паулу».

В текущем сезоне Родриго Нестор сыграл 43 матча, забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач, а также получил 13 жёлтых карточек. Контракт игрока с «Сан-Паулу» действует до зимы 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Зенит».