«Зенит» не смог договориться о переходе полузащитника «Сан-Паулу»

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор не перейдёт в «Зенит». Об этом сообщил футбольный агент Десио Берман.
У меня нет уверенности в том, что трансфер Родриго в «Зенит» может состояться. Скорее всего, он продолжит играть за «Сан-Паулу».
В текущем сезоне Родриго Нестор сыграл 43 матча, забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач, а также получил 13 жёлтых карточек. Контракт игрока с «Сан-Паулу» действует до зимы 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Зенит».