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«Зенит» не смог договориться о переходе полузащитника «Сан-Паулу»

вчера, 11:47

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор не перейдёт в «Зенит». Об этом сообщил футбольный агент Десио Берман.

У меня нет уверенности в том, что трансфер Родриго в «Зенит» может состояться. Скорее всего, он продолжит играть за «Сан-Паулу».

В текущем сезоне Родриго Нестор сыграл 43 матча, забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач, а также получил 13 жёлтых карточек. Контракт игрока с «Сан-Паулу» действует до зимы 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Зенит».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 21:35
Такого не быает. Это какой-то другой сбой.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:39
Даже Зенит иногда может быть прижимист в части денег.
Гость
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