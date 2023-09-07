В «Ламии», за которую играет Тошич, подтвердили переговоры с Дзагоевым

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис подтвердил информацию о том, что экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев может перейти в клуб греческой Суперлиги.
Мы заинтересованы в Дзагоеве. Ведём переговоры. В субботу я постараюсь встретиться с игроком.
За «Ламию» выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА — сербский хавбек Зоран Тошич.
Летом Дзагоев покинул «Рубин», с которым вышел в РПЛ.
Как раз
Собирайте всех старперцев ЦСКА
Будь прикольно посмотреть что покажут
И в тренеры братьев Березуцких
Как раз
Собирайте всех старперцев ЦСКА
Будь прикольно посмотреть что покажут
И в тренеры братьев Березуцких