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В «Ламии», за которую играет Тошич, подтвердили переговоры с Дзагоевым

вчера, 11:44

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис подтвердил информацию о том, что экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев может перейти в клуб греческой Суперлиги.

Мы заинтересованы в Дзагоеве. Ведём переговоры. В субботу я постараюсь встретиться с игроком.

За «Ламию» выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА — сербский хавбек Зоран Тошич.

Летом Дзагоев покинул «Рубин», с которым вышел в РПЛ.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:03
А когда-то Тошич за МЮ играл...
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:50, ред.
Ого
Как раз
Собирайте всех старперцев ЦСКА
Будь прикольно посмотреть что покажут
И в тренеры братьев Березуцких
Гость
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