В «Ламии», за которую играет Тошич, подтвердили переговоры с Дзагоевым

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вчера, 11:44

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис подтвердил информацию о том, что экс-полузащитник ЦСКА и сборной России может перейти в клуб греческой Суперлиги.

Мы заинтересованы в Дзагоеве. Ведём переговоры. В субботу я постараюсь встретиться с игроком.

За «Ламию» выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА — сербский хавбек Зоран Тошич.